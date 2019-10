Solidaritat

L'edició antirepressiva i solidària amb Valtònyc d'El Tingladu a Brussel·les, a punt del "sold out"

Queden poc més de 20 entrades a la venda pel concert que ha organitzat El Tingladu a Brussel·les. L’organització preveu omplir la sala La Vallée de música i consciència en una edició especial que durarà més de set hores i que té per lema “No oblidem, no callem”. El festival autogestionat de Vilanova i la Geltrú, organitzat per Can Pistraus, vol denunciar l’actual context de vulneració de drets i llibertats bàsiques com la llibertat d’expressió, opinió i manifestació a l’estat espanyol. És la primera vegada que El Tingaldu traspassa les fronteres de la capital del Garraf i ho fa viatjant fins al cor d'Europa i amb un compromís solidari i antirepressiu amb el raper Josep Valtònyc, exiliat a Bèlgica des de fa més d’un any.

En aquesta edició especial del festival, que se celebrarà a la sala La Vallée, Valtònyc estarà acompanyat pels rapers valencians Los Chikos del Maíz, que faran el primer concert de la gira de presentació del seu nou disc “Comanchería”; pel músic basc Fermin Muguruza, que ha patit en la seva pròpia pell la persecució a la llibertat d’expressió; per la cantautora aranesa Alidé Sans i també pel reggae dels barcelonins Adala.

Tots els beneficis de l’esdeveniment aniran destinats directament a donar suport a la causa de Valtònyc. Cal recordar que per la gent que no pugui assistir a l’acte però vulgui col·laborar-hi s’han posat a la venda entrades fila zero, que es poden comprar per 10€ a la web eltingladu.cat.