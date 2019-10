Català

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut Ramon Llull i la Xarxa Vives d’Universitats celebren 10 anys de col·laboració en la formació de professorat de català a les universitats de l'exterior

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), l’Institut Ramon Llull (IRL) i la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) han presentat avui els resultats dels 10 anys de col·laboració en l’impuls de la formació de futur professorat de català a les universitats de l'exterior. Totes tres institucions organitzen conjuntament, des de l'any 2010, un programa formatiu de didàctica de la llengua per a l'ensenyament del català a l'exterior. Ariadna Puiggené, (directora de l'Àrea de Llengua i Universitats de l’IRL), Verònica Cantó (secretària de l’AVL) i Pilar Safont (vicerectora de Promoció Lingüística i Igualtat de la Universitat Jaume I) han coincidit en l’èxit del programa i la consolidació d'aquesta col·laboració institucional, basada en l’interès comú d’impulsar el coneixement i el prestigi de la llengua i la cultura arreu del món.

El programa de didàctica de la llengua com a idioma estranger té per objectiu contribuir a la formació de futurs professors de català en universitats de l’exterior i el tractament de la variació lingüística, la cultura i la literatura a l’aula. Els participants reben formació sobre el disseny i l’aplicació d’estratègies didàctiques per a l’ensenyament de llengües estrangeres, així com en literatura, cultura i dinamització.

Més de 350 titulats de 14 universitats s’han beneficiat d’aquest programa de formació que des de l’any 2010 es desenvolupa a Vinaròs (el Baix Maestrat) i Morella (els Ports) amb periodicitat anual. Durant els 10 anys de trajectòria del curs, hi han participat estudiants del País València (53%), de Catalunya (40%) i de les Illes Balears (7%). La majoria provinents de les universitats de València (37%), Barcelona (14%), Autònoma de Barcelona (10%), Jaume I (9%), Illes Balears (7%), Pompeu Fabra (7%) i d’Alacant (7%), si bé també han cursat el programa titulats de les universitats Rovira i Virgili, Oberta de Catalunya, de Girona, de Lleida, Politècnica de València i de Vic · Central de Catalunya.

Dels estudiants participants en el programa, 31 persones, la majoria dones (71%), han esdevingut docents de llengua catalana a universitats de 13 països. El curs ha resultat també ser una oportunitat única de formació d’alt nivell en metodologies, estratègies i recursos didàctics per a l'ensenyament del català de segones llengües, en comptar amb la participació de professorat especialitzat que imparteix o ha impartir docència a universitats tan diverses com la de Califòrnia Los Ángeles-UCLA; Hebrea de Jerusalem, Oxford, Cambridge, Manchester, Colònia, Lió, Hèlsinki, Torí, i Autònoma de Madrid, entre d’altres.

La incorporació dels estudiants del curs com a professors de llengua en universitats de l’exterior s’ha realitzat a través dels processos de selecció Llull, que compta amb una xarxa de més de 150 universitats a tot el món. En concret, els participants s’han incorporat com a professors a universitats dels Estats Units d’Amèrica (Universitat de Chicago i de Washington), Xina (Universitat d’Estudis Estrangers de Pequín), Israel (Universitat Hebrea de Jerusalem), Xile (Universitat de Xile i Pontifícia Catòlica), Brasil (Universitat de Sao Paulo), Regne Unit (Universitat de Bristol, de Cardiff, i de Londres, Queen Mary), Alemanya (Universitat de Frankfurt, de Heidelberg, Humboldt de Berlín, de Kiel, Lliure de Berlín, de Mannheim i de Tubinga), França (Universitat d’Amiens, de Grenoble III, de Lió 2 – Lumière, de París i de Provença – Ais Marsella), Irlanda (Universitat de Cork, i Nacional d'Irlanda – Maynooth), Itàlia (Universitat de Torí), Portugal (Universitat de Lisboa), Txèquia (Universitat Masaryk de Brno) i Romania (Universitat de Bucarest).

La desena edició del Curs d’introducció a la didàctica de la llengua com a idioma estranger se celebrarà del 18 al 20 d’octubre de 2019 a Vinaròs i Morella.