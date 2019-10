9 d'Octubre

El País Valencià surt al carrer sota el lema "El País que volem"

El manifest de la Comissió 9 d’octubre parla de la recuperació de la ràdio i televisió valencianes, la creació de l’Oficina de Drets Lingüístics, el Consell Social de les Llengües i la Renda Valenciana d’Inclusió.

En el manifest de la Comissió 9 d’Octubre, en primer lloc, apunta concretament el que considerem que són fites positives per al conjunt del poble valencià: la recuperació de la ràdio i televisió valencianes, la creació de l’Oficina de Drets Lingüístics, el Consell Social de les Llengües, la Renda Valenciana d’Inclusió i avanços en l’àmbit legislatiu com ho són la Llei Valenciana de Cooperació i Desenvolupament Sostenible, la Llei Valenciana per al Foment de la Responsabilitat Social, l’accés a l’atenció sanitària als immigrants sense papers i la no renovació de la privatització sanitària, la Llei de Serveis Socials Inclusius, l’Agència Antifrau o el Pla de Protecció del Litoral, per citar-ne alguns.

En segon lloc, denuncia els entrebancs del Govern de l’Estat, del TSJ i del Tribunal Constitucional a l’hora d’exercir l’autogovern valencià i aprovar lleis. Les Corts són l’expressió de la sobirania popular, com en tota democràcia parlamentària, i pretendre limitar-la amb la intromissió d’altres poders posa en perill la divisió de poders i sobretot és un atac a la sobirania popular.

En tercer lloc, apunta les responsabilitats del Govern espanyol, estiga o no en funcions, i els seus incompliments amb el poble valencià. El Govern espanyol encara ha de complir la seua promesa d’un nou model de finançament, pagar el deute històric i complir amb les inversions que per població ens pertoquen.

A més, encara esperen la derogació de les mesures antisocials de governs anteriors, com ara la reforma laboral o la “llei mordassa”. I demanem l’obertura d’una via de diàleg amb les institucions catalanes sobre la base del respecte a la voluntat democràtica del poble de Catalunya i l’exercici del seu dret a decidir. La repressió, l’amenaça i la judicialització de la política no formen part de la solució, i només podem afegir més tensió i més conflicte.

I, en quart lloc, fa també un balanç del treball del Govern valencià. Si d’una banda hem apuntat les fites positives, d’altre és inevitable constatar que, de la primera legislatura de l’Acord del Botànic, resten molts compromisos per complir que esperem que siguen atesos en la segona legislatura: l’aprovació de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública, la fi de la censura de TV3, una Llei Valenciana d’Educació, una Llei d’Igualtat Lingüística, una veritable vertebració territorial, un nou model productiu sostenible, integrat al territori i amb projecció de futur, desenvolupar l’atenció primària de salut, la reforma de la Llei Electoral suprimint la barrera del 5%…

Finalment, apunta la necessitat d’apostar per un model de societat de futur sense exclusions de cap tipus, amb drets laborals i socials, on no hi haja cap tipus de discriminació (siga per raó de llengua, origen, cultura, sexe, religió o qualsevol altra), amb un model econòmic sostenible i de qualitat al servei de les necessitats de les persones, i que sàpiga respondre a l’emergència climàtica que amenaça el futur.

Volem acabar, tal com ho fa el manifest, amb un recordatori a totes les persones afectades per les inundacions i pluges recents a les comarques del sud, i la reclamació de la urgència d’atendre-les.