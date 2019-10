Cinema

El Festival Protesta viu la seva edició més participativa

La setena edició del Protesta va començar amb un canvi important: l'ajornament de la inauguració. El clima social i polític i el mateix clima meteorològic no semblaven factors favorables a l'assistència de públic al festival. Tot i això, ara que ja s'ha passat l'equador del Protesta 2019, la gran assistència de públic en tots els actes indica que, molt probablement aquesta serà l'edició amb més participació. El festival s'ha convertit, doncs, en l'espai refugi que es reivindicava a la inauguració.



Han passat 4 dies intensos on s'han pogut veure activitats com la xerrada sobre "Educar més enllà dels estereotips de gènere" a la Muntanya de Llibres amb l'Elena Crespi, psico?loga i sexo?loga, i en Zoe Garci?a Castan?o, bio?leg i activista LGTBI, organitzada per Setembre i conduïda per Josep Comajoan o la Masterclass a la Universitat de Vic amb Nu?ria Arau?na, professora a la Universitat Rovira i Virgili i investigadora en ge?nere i comunicacio? amb "La mirada guerxa: fractures al cinema heteropatriarcal", per tal de denunciar la invisibilització de les dones en el món del cinema i la tasca que fan docents i dones com ella per posar-les als llibres oficials. La trobada a l'ACVIc entre Cristina R., activista, i Dr. Vi?ctor Rami?rez, professor d'Histo?ria de l'Art a la Universitat de Barcelona va aprofundir sobre "Intersexualitat(s): del bisturi? al pinzell" i sobre la històrica intervenció quirúrgica i social del cos fins a la necessària i latent intervenció artística dels imaginaris del desig. Dimecres la sala Modernista del Casino de Vic es va omplir per veure el documental [m]otherhood, la maternitat com a opció amb un interessant col·loqui via Skype amb Inés Peris, una de les directores, en la que es van desmuntar els mites sobre la maternitat.



En aquesta primera part del festival també s'han projectat 7 dels 12 curtmetratges de la Secció Oficial i 5 llargmetratges entre els que hi ha AMERICA, estrena a l'Estat espanyol i que va comptar amb la presentació d'Unitat Contra el Feixisme i el Racisme d'Osona; Cold Sweat, estrena a Catalunya, sobre la situació d'opressió que viuen les dones a Iran o el documental amb animació Liyana amb la col·laboració amb el Consell de Cooperació de Vic. La pel·lícula de filmoteca Boys don't cry, va estar presentada per l'Associació LGTBI TALCOMSOM i amb la col·laboració del Cineclub Vic i també s'han pogut veure, en el marc del Xic Protesta i amb la col·laboració del Cineclub i el Consell de Cooperació de Vic, La revolta dels contes o el documental presentat per Arnau Cònsul de la Revista Sàpiens When the war comes.



L'equador del Protesta i canvi de data de la Final

Encara ens queden tres dies intensos de projeccions i activitats. Cal recordar que la festa final, on s'entregaran els premis als millors curtmetratges, es reubicarà a diumenge 27 d'octubre a les 18h a l'Atlàntida de Vic a causa de la manifestació que hi ha convocada a Barcelona dissabte vinent.



Avui dijous a les 19h rebrem a la il·lustradora Olga Capdevila a la Nyàmera per parlar sobre Estereotips de gènere, una il·lustradora en revisió. A les 21:30h al Cinema Vigatà es projectarà la pel·lícula Gods of Molenbeek i estarà presentada pel documentalista i exjurat Protesta, David Fontseca.



Divendres, al Fòrum de Debats, hi ha previst l'acte Viure Protestant el Gènere amb la presència de Judith Juanhuix, doctora en fi?sica, investigadora, cienti?fica al Sincrotro? Alba, mare i activista trans, i A?lex Bixquert, home trans, president de l'associacio? LGTB de Terrassa i bio?leg. La periodista Neus Molina s'encarregarà de moderar l'acte. Al vespre es projectarà Sofia, on s'explica el calvari de la protagonista que, en quedar-se embarassada en una nit de festa, comet una il·legalitat segons el codi penal del Marroc que sanciona les relacions fora del matrimoni amb penes de presó. La presentació a ca?rrec de Yousra El Mansouri, activista antiracista i feminista.



Dissabte la matinal de curts de la Secció Oficial començarà a les 10h al Cinema Vigatà. I fins a les 21:30h no hi haurà activitats. La pel·lícula escollida per tancar la setena edició del Protesta és Me llamo Violeta; un documental que relata la vida de dos joves transgènere i comptarà amb la presència del seu director, David Fernández de Castro, i del productor, Joan Úbeda.

Les activitats i les projeccions no s'aturen!



DIJOUS, 24 D'OCTUBRE

19.00h | ESTEREOTIPS DE GE?NERE, UNA IL·LUSTRADORA EN REVISIO?

Projeccio? del curtmetratge: Makun (No Llores) – Dibujos en un C.I.E.

Xerrada amb Olga Capdevila, il·lustradora

Espai: La Nya?mera



21.30h | GODS OF MOLENBEEK (estrena a l'Estat espanyol)

Presentacio? a ca?rrec de David Fontseca, director de documentals

Espai: Cinema Vigata?



DIVENDRES, 25 D'OCTUBRE

19.30h | VIURE PROTESTANT EL GE?NERE

Projeccio? del curtmetratge: Lesbofo?bia. Un documental i deu respostes

Conversa amb Judith Juanhuix, doctora en fi?sica, investigadora, cienti?fica al Sincrotro? Alba, mare i activista trans, i A?lex Bixquert, home trans, president de l'associacio? LGTB de Terrassa i bio?leg Espai: Auditori Maria? Vila d'Abadal, Fo?rum de Debats



21.30h | SOFIA

Presentacio? a ca?rrec de Yousra El Mansouri, activista antiracista i feminista

Espai: Cinema Vigata?

DISSABTE, 26 D'OCTUBRE

10.00h | PROJECCIO? DELS CURTMETRATGES DE LA SELECCIO? OFICIAL 2019

Who is Europe?, Arthur Rambo, Exodus, Sonrisa, Winter In Europe, Let's go to Antarctica!, Tierra Mojada, Tahrib, Makun (No Llores) - Dibujos en un C.I.E. i Lesbofo?bia. Un documental i deu respostes.

Espai: Cinema Vigata?

21.30h | ME LLAMO VIOLETA

Projeccio? final del Protesta 2019 amb la participacio? de David Ferna?ndez de Castro, director, i Joan U?beda, productor.

Espai: Cinema Vigata?



DIUMENGE 27 D'OCTUBRE

18.00h | FESTA FINAL 2019

La festa final del Protesta e?s molt me?s que una entrega de premis. Cinema, mu?sica, dansa, teatre i l'speech corner del jurat ens faran reflexionar sobre la tema?tica d'aquest any: Eufo?ria de Ge?nere.

Espai: L'Atla?ntida (Carrer de Francesc Maria Masferrer, 4. Vic)