Desenes de milers de persones es manifesten a Edimburg per a la Independència d'Escòcia

Gairebé 200.000 persones, segon sels organitzadors, s'han manifestat aquest dissabte pels carrers d'Edimburg reinvindicant la Independència d'Escòcia. La marxa més multitudinàris dels darrers anys d'aquesta anys protagonitzada pel poble escocès.

Ha estat la estat la cloenda d'un segui d'un seguit de mobilitzacions en diferents ciutats d'Escòcia en conmemoració del 5è aniversari de la celebració del referèndum perdut, organitzades pel col·lectiu All Under One Banner ('Tots sota la mateixa bandera'),