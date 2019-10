Davant la repressió i la vulneració de drets: responem juntes i amb força

Els darrers dies milers de sabadellenques han sortit al carrer per denunciar i expressar la seva indignació davant de la sentència de la vergonya

Des de la Crida volem fer una enèrgica i contundent condemna a la repressió que han viscut les nostres veïnes durant els darrers dies. Sabadell ha estat un dels epicentres de l’abús i la violència de l’Estat, amb la complicitat del govern de la Generalitat. Les concentracions i manifestacions d’indignació s’han repetit pràcticament cada dia i, en moltes d’elles, hem estat represaliades.

Des de les agressions davant la comissaria de la Policia Nacional, amb unes càrregues absolutament injustificades i, algunes d’elles, a més d’un quilòmetre del lloc de la concentració, fins a la violència policial exercida als talls de carrers i carreteres. Amb orgull, hem vist com les joves de la ciutat abandonaven els instituts per prendre els carrers i, amb ràbia, les hem vist córrer pels carrers de Gràcia patint les agressions d’una policia desmesurada i agressiva.

En aquest mateix sentit, el passat 23 d’octubre va fer un mes de la detenció de les detingudes del 23S a qui volem reiterar la nostra solidaritat. Un suport que fem extensiu a la jove sabadellenca ara empresonada a Wad-Ras i al conjunt d’empresonades.

Davant tot això, denunciem la impunitat amb la qual actuen els cossos policials com a eina de repressió i censura. I ho fem assenyalant la Guàrdia Civil i la Policia Nacional però també al cos de Mossos d’Esquadra, que ha actuat com un agent més protagonista d’agressions i detencions polítiques. Per aquest motiu demanem la dimissió del Conseller d’Interior Miquel Buch.

Emplacem a l’alcaldessa Marta Farrés a posar-se al costat de la ciutadania donant suport efectiu a les persones represaliades i a les seves famílies. Així mateix, fem extensiva aquesta demanda a la Tinenta d’Alcaldessa Marta Morell demanant-li que actuï amb responsabilitat i coherència des de la seva posició dins del govern de la ciutat.

Volem posar també de manifest el nostre malestar davant el silenci dels grups municipals de Junts per Sabadell i d’ERC Sabadell davant la violència policial exercida pels Mossos d’Esquadra i de la manca de voluntat de les seves estructures de partit al Govern de la Generalitat d’aturar la deriva repressora de la policia que dirigeixen.

Igualment, des de la institució i amb tres càrrecs electes al Ple Municipal de Sabadell seguirem exercint pressió per que l’Ajuntament estigui al costat de la seva ciutadania. Així mateix, seguirem demanat explicacions de les actuacions directament als cossos policials. Amb aquesta voluntat hem llançat la campanya “RESPONEM” i hem posat al servei de la ciutadania un correu electrònic (sabadellantirepressiva@gmail.com) per que qui vulgui s’hi pugui adreçar per denunciar qualsevol mena d’abús o agressió policial.

Aquest registre, que es farà servir de forma anonimitzada, servirà per poder valorar el nivell de la violència policial viscuda a la ciutat de Sabadell (i per les sabadellenques a altres punts del territori), per denunciar la impunitat amb la que aquesta violència s’exerceix i per exigir responsabilitats a l’Ajuntament de Sabadell i als cossos policials. Aurora Murillo (portaveu de la Crida) ha assegurat que “la seva repressió té com a objectiu aïllar-nos, ficar-nos la por al cos i desmobilitzar-nos. Però no ho aconseguiran: respondrem juntes i amb força.”

Amb tot, animem a les sabadellenques a seguir mobilitzades, a no cedir davant de les pressions ni a la política de la por. Sabadell s’alça com la ciutat rebel i lluitadora que ha estat històricament, i ha de seguir plantant cara a l’abús de poder amb la bandera de lluita antifeixista. Les onades de solidaritat dels darrers dies són la viva imatge d’una poble disposat a seguir defensant els seus drets i llibertats i que no fa cap pas enrere en la denúncia de la flagrant vulneració de drets socials i polítics que estem visquent. Cal seguir al carrer i cal seguir reclamant a les institucions que assumeixin les responsabilitats valentes que el poble està assumint.

Llibertat per totes les preses polítiques!

Crida per Sabadell, 26/10/19.