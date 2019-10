Resposta sentència

Concentracions Solidàries al País Valencià

La plataforma pel dret a Decidir del País Valencià ha anunciat que es faran manifestacions i concentracions a diverses localitats, ja que consideren que aquest dilluns, amb gairebé total seguretat, s’emetrà la sentència del judici contra l’autodeterminació que enfronta el Tribunal Suprem de l’estat espanyol en el marc de la causa general contra el dret del poble català a decidir lliurement el seu futur polític.

Puntualiza que "el futur de Catalunya correspon decidir-lo a la seua ciutadania. I és això el que estan “jutjant”: no només jutgen unes persones concretes, sinó tot el poble i el dret a decidir sobre les seues vides".

Des de Decidim apunten que "donaran suport a les concentracions i mobilitzacions de rebuig a la sentència que, per les filtracions fetes, ja sabem que serà condemnatòria. Així, donem suport a les concentracions de València a les 19h a la plaça de l’Ajuntament, convocada per Solidaritat i República País Valencià i a la que s’han sumat unes altres entitats, a la concentració convocada a Alacant per l’Espai de Trobada per la Llibertat, a les 19h a la Renfe, i a la concentració de Castelló, a les 20h a la plaça Major". Així com també donaran suport a la resta de les convocatòries que en aquest sentit aniran convocant-se al llarg del País Valencià.

Per la seva banda, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) convocarà els seus socis i simpatitzants a concentrar-se davant la plaça de l’Ajuntament de València a les 19.00 el dia que es publiqui la sentència. També ha anunciat la convocatòria a la plaça Major de Castelló a les 20.00.