Resposta sentència

Les Assemblees Exteriors de l'ANC convoquen prop de trenta mobilitzacions a l’estranger contra la sentència

Stand up for your rights, stand up for Catalonia

Les reaccions de la sentència del judici al procés arreu del món no es faran esperar. Les Assemblees Exteriors de l’Assemblea han programat prop de trenta accions de protesta a diversos països, que tenen per objectiu alçar la veu a l’exterior i informar sobre la vulneració de drets fonamentals que ha suposat el judici del procés independentista català.



A Anglaterra, la branca internacional de l’Assemblea organitzarà una protesta el mateix dia de la sentència, a les 19 h, davant l'ambaixada espanyola a Londres, i una altra al centre de Manchester, mentre que a Escòcia s’organitzarà a Edimburg i Glasgow, a una hora encara per determinar. Per part seva, l’Assemblea Dublín organitzarà la seva protesta a les 18 h, davant l’ambaixada espanyola de la capital irlandesa. A França, la secció de l’Assemblea a aquell territori també organitzarà una acció el mateix dia, mentre que Niça ho farà el dissabte següent.



Brussel·les organitzarà dues accions, una el mateix dia de les sentències davant de l'ambaixada espanyola, a les 18 h, i una altra el dia següent, al conegut rond-point davant de la Comissió Europea, amb la participació de personalitats i euro parlamentaris. A Alemanya, el mateix dia de les sentències se celebraran actes a Frankfurt i Múnic (Max-Joseph-Platz), i s’estan concretant actes a Colònia, Hamburg, Stuttgart. Per la seva part, l’Assemblea Letònia celebrarà l'acte a Riga amb l’actuació d'un dels cors més importants del país. Als Països Baixos també es celebrarà aquell dia, a la Haia, a una hora per determinar.



A l’altra Banda de l’Altàntic, Washington i Ciutat de Mèxic organitzaran actes el mateix dia de la sentència a les 19 h, davant de les respectives ambaixades espanyoles. São Paulo i Buenos Aires també tenen previst organitzar protestes, però encara no han concretat una data.



L'endemà de la sentència, l'Assemblea Suïssa convocarà accions a Zuric i també a Ginebra, les dues a les 18.30 h. Alemanya repetirà, aquesta vegada a Berlín, en una actuació conjunta amb el CDR local i Solidaridad Antirrepresiva. A Lisboa, per la seva banda, faran la seva acció el dia següent, però encara no s’ha revelat la localització per evitar interferències per part de grups espanyolistes.



El dissabte després de la sentència, les assemblees de Karlsruhe (Alemanya), Bolonya i Luxemburg organitzaran els seus respectius actes. A més, les Assemblees de Madrid i Euskal Herria organitzaran actes amb les entitats locals que no s'anunciaran fins que es conegui la decisió del Tribunal Suprem.

Defensa’t pels teus drets, aposta per Catalunya (Stand up for your rights, stand up for Catalonia)

Mentre que a Catalunya, la campanya de resposta a la sentència es centrarà en l’objectiu polític de l’entitat amb el lema “Contra la sentència, independència”; a nivell internacional i seguint la feina que en els darrers mesos l’entitat està portant a terme, l’Assemblea ha dissenyat la campanya “Stand up for your rights, stand up for Catalonia”, emmarcada dins de la iniciativa de denúncia internacional i sota el hashtag #StandUpForCatalonia, apel·la a la ciutadania europea i d’arreu del món per a que posin en marxa mecanismes de solidaritat amb el poble de Catalunya, es mobilitzin, i denunciïn públicament aquestes violacions de drets fonamentals davant els seus representants polítics i els mitjans de comunicació dels seus països. Ja que defensant Catalunya, es defensen els drets fonamentals de tothom.

Si la campanya internacional anterior, #MakeAMove, es centrava a repassar altres lluites noviolentes que han acabat confluint en la constitució de nous drets i posava de manifest que una d’aquestes lluites era la del dret a l’autodeterminació de Catalunya, ara #StandUpForCatalonia fa una crida a defensar aquests drets, tot defensant Catalunya.