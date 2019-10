Repressió

Actes a Sabadell i Folgueroles en suport dels detinguts un mes després

Gairebé dues mil persones s'han aplegat a Sabadell en un acte de solidaritat amb les 7 persones empresonades just el dia que fa un mes de les seves detencions. A lacte han participat els familiars dels detinguts, tot i que només han parlat el Pare i la parella d'en Ferran Jelis, de Santa Perpètua.

També han estat presents, Tamara Carrasco i Adrià Carrasco, els dos membres del CDR a qui se'ls havia acusat d'entrada de terrorisme. Tamara Carrasco, que va estar confinada sense poder sortir del seu municipi un any, s'ha mostrat molt emocionada i ha manifestat que cal continuar amb les mobilitzacions al carrer. En un missatge d'àudio des de Brussel·les, Valtònyc també ha volgut estar al costat dels detinguts i els ha dedicat unes paraules.

El raper Elgio, sabadellenc condemnat a sis mesos i un dia de presó per enaltiment del terrorisme per les lletres de les seves cançons, ha animat a la societat a seguir mobilitzant-se i a acusat a l'Estat de mentir i manipular la població "per justificar la seva violència."

La pròxima cita, serà el dissabte 23 de novembre a Mollet del Vallès. Cinc dies després de les detencions, Sabadell va aplegar 12.000 persones en la històrica manifestació contra el seu ingrés a presó.