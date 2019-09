externalització de serveis

Mobilitzacions a Granollers contra les "privatitzacions" de la Llei Aragonès

La plataforma Granollers contra les privatitzacions. Aturem la llei Aragonès ha anunciat mobilitzacions als barris per denunciar la el projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, coneguda com a "Llei Aragonès, impulsat pel Govern i que actualment s’està tramitant al Parlament. La primera d'elles, serà dijous vinent a les 19 hores i tindrà lloc a la Porxada.

Avui en roda de premsa, membres de la plataforma han manifestat que "el projecte afecta sectors tan essencials com la sanitat, l’educació o els serveis d’atenció a les persones. Això vol dir que serien empreses privades, i no l’administració pública, qui gestionarien molts més serveis bàsics dels que ja gestionen actualment, fet que comportaria una pèrdua de sobirania per part de la població, un empitjorament de les condicions de vida de les classes treballadores. Esdevé una fal·làcia parlar de la sobirania d’un país on la gestió de l’aigua, l’electricitat, les comunicacions, les principals infraestructures i bona part delsserveis públics estan privatitzats".

També han dit que "La llei regula explícitament l’externalització sanitària de serveis ginecològics i obstètrics, pediàtrics, serveis de planificació familiar, hospitalaris de cirurgia, entre d’altres; l’externalització respecte a l’educació, com preescolar (etapa 0-6) , serveis d’ensenyament per a adults, l’educació especial, el servei de menjadors escolars; l’externalització de serveis de cura de les persones, com la geriatria, entre d’altres". Han destcat que la privatització d’aquests serveis empitjoraria les condicions de treball de docents, metgesses, monitores, vetlladores, infermeres, educadores, cuidadores, etc. A més, parlem de treballs altament feminitzats, per la qual cosa seria una doble precarietat.

S'ha remarcat que "volien aconseguir que aquest projecte de llei passés desapercebut, tot i les gravíssimes conseqüències que pot suposar, però la resposta no s’ha fet esperar. Ja s’han engegat diverses campanyes de denúncia per part d’organitzacions i entitats com Marea Blanca, Sicom, FaPaC, USTEC, Plataforma Olesa Es Mou, Acampada Mar, CGT, IAC, Rebel·lió Atenció Primària, PODEM, SEPC i CUP. També en algunes localitats s’han creat plataformes de rebuig.

La plataforma està formada per l'Assrmblra Llibertària, la CNT, Crida per Granollers-Cup Intersindical-CSC, la Marea Pensionista, Podemos Granollers i tambñe per persones independents de Granollers i de poble del Vallès Occidental.