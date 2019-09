11S2019

Les ANC exteriors es mobilitzen en defensa del dret a l’autodeterminació amb motiu de la Diada

Les Assemblees Exteriors ja han començat a mobilitzar-se amb motiu de la Diada 2019. Les concentracions i actes a l’exterior, que s’allargaran fins al 15 de setembre, busquen informar sobre la voluntat d’autodeterminació del poble català i denunciar les violacions de llibertats que el govern espanyol ha infligit recentment, en especial en l’advent de les sentències del Tribunal Suprem.El tret de sortida el va donar l’acte organitzat a Berna el passat 31 d’agost, que va aplegar unes 200 persones, i on es van fer diversos parlaments de denúncia i reivindicació del dret a l’autodeterminació. França, Bèlgica, Alemanya, Països Baixos i Irlanda, a més de Mèxic i els Estats Units, també n’acolliran.A Europa destaca la concentració a Londres l’11 de Setembre davant de la residència del primer ministre Britànic, a 10 Downing Street, que comptarà amb membres de l’Assemblea Exterior d’Anglaterra i la presència del grup parlamentari sobre Catalunya al Parlament Britànic. A Alemanya, l’Assemblea participarà amb un punt d’informació a la fira Corso Leopold a Munic, i a Escòcia tindrà lloc una conferència sobre la causa catalana que comptarà amb Clara Ponsatí i el periodista de The National, Greg Russell, entre els ponents.Per la seva banda, els Estats Units segueixen sent un dels països on històricament la diàspora catalana més és mobilitza, i en aquesta ocasió ho farà a dotze localitzacions, amb actes a Los Angeles, Nova York, Boston, Washington D.C., Chicago, Cincinatti, Dallas, Denver, Houston, Salem, Seattle i Saint Paul.Avui se celebren cinc actes a diferents països. Londres acollirà una conferència en què hi participaran el Conseller a l’exili Toni Comín, la diputada de JxCat al Parlament Aurora Madaula, o la diputada d’Esquerra al Congreso Marta Rosique. La jornada també comptarà amb les actuacions de la Colla Castellera de Londres i el cor de Castellers de London, un sopar popular i el concert de Titot i David Rosell. París, Amsterdam i Dublín també celebren actes avui.Demà, l’Atomium serà el marc de la Diada a Brussel·les i l’Assemblea Exterior de Stuttgart organitzarà la segona edició del KulKatFest, amb un programa d’activitats que començarà a les 11.30 h i s’allargarà fins les 17.14 h, quan es cantarà col·lectivament el Cant dels Ocells. A l’altra banda de l’Atlàntic, se celebraran actes a Chicago, Los Angeles, Boston, Houston, Washington, Dallas i a la ciutat de Salem, Oregon, i dos actes més a Cincinatti i Denver, a més de la Diada a Ciudad de México, a l’Àngel de la Independència.A França, es farà una manifestació a la Plaça Garibaldi de Niça. Aquelles persones que no puguin assistir a aquests actes encara tindran l’oportunitat d’assistir a dues Diades més, a Seattle, a l’estat de Washington, i a Saint Paul, a l’estat de Minnesota.L’Assemblea d’Euskal Herria organitzarà tres passis del documental “Octubre” d’Ernest Vila, que es projectarà a Donostia, Altsasu i Bilbao el 10, 11 i 13 de setembre, respectivament. El documental relata els fets del referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre de 2017 a través d’un ampli ventall d’ideologies i professions, que dibuixen l’escenari i context en el qual es van desenvolupar els esdeveniments.Per més informació sobre els actes de les assemblees exteriors de l’Assemblea, es pot consultar el web exterior de l’Assemblea.