Català a l'escola

La suspensió del CAPES afectarà els estdis de català a la Universitat de Perpinyà

Representants Institut Franco-Català Transfronterer (IFCT) han apuntat que el fet de tancar una de les sortides possible dels estudis de català, que és l’ensenyament a secundari, fragilitza de manera global els estudis de català a la universitat, segons la informació emesa aquest matí per Ràdio Arrels.

Cal remarcar que de totes les llengües dites regionals, només el català és afectat per aquesta decisió, llavors que totes les llengües dites regionals a l’Estat francès es troben dins la mateixa situació.

També cal recordar que en 27 anys d’existència del CAPES (Certificat d’aptitud al professorat de l’ensenyament de segon grau), és el primer cop que es produeix un tancament complet.

Finalment, el ministeri francès argumenta que no hi ha necessitats de professors de català, quan, les demandes dels pares d’alumnes no són cobertes i que encara una desena de col·legis de Catalunya nord no proposa ensenyament de català.

Entitats nord-catalanes i molt especialment l'IFCT i l'Associació Per l’Ensenyament del Català (APLEC) demanen al ministeri d’educació francès una revisió d’aquesta situació.