lluita institucional

La CUP Tarragona valora els primers 100 dies del govern de Ricomà: "Malgrat la lletra és diferent, ara per ara, la melodia és la mateixa"

La Candidatura d’Unitat Popular considera que, ara per ara, el discurs de canvi de l’actual govern no es correspon a la realitat. Passats els primers 100 dies de Ricomà com a alcalde, la CUP afirma que veu un tarannà i unes formes diferents en la manera de fer del nou govern municipal, però asseguren que, de moment, el fons es manté igual.

La formació apunta que ha vist amb bons ulls accions del nou govern de la ciutat, moltes de les quals coincideixen amb propostes de la CUP, com és l’obertura del balcó a la ciutadania, fer el Pregó de cara els tarragonins i tarragonines o la retirada del quadre del rei presidint el Saló de Plens. Tanmateix, les cupaires afirmen que hi ha accions que recorden a la manera de fer de l’anterior mandat socialista, entre les quals destaquen l’intent de crear una plaça a mida per exercir cap de Cultura.

La CUP lamenta no poder constatar canvis substancials en aquests 100 dies de mandat, ni en la ciutat ni en la manera de governar-la. El govern d’ERC i ECP no ha estat capaç, ni tant sols, d’iniciar cap acció vers el compliment dels cinc punts de mínims que la formació independentista va posar sobre la taula per investir Pau Ricomà com a nou alcalde, que ERC portava en el seu programa electoral, i que aquest va acceptar. No s’ha materialitzat cap modificació del POUM que asseguri que el pla de la Budellera no s’executarà; continua sent un tabú parlar sobre la qualitat de l’aire que respirem, tot i haver-se celebrat reunions amb els màxims responsables de Repsol; no queda clar si hi ha cap intenció de projectar l’inici de l’estudi de la internalització del contracte de la brossa; encara no hi ha cap cens sobre el número de pisos buits a la ciutat, imprescindible per poder afrontar les problemàtiques d’habitatge a Tarragona; i, per últim, ni tant sols s’han executat els projectes guanyadors de la irrisòria partida destinada a pressupostos participatius de l’anterior mandat.

A més a més, expliquen que, malgrat els membres del govern han estat parlant de la importància de fer corresponsable a la població a l’hora de prendre les decisions importants que afecten a la ciutat, fins ara no s’han convocat els consells consultius ni cap comissió de treball que redacti les bases reguladores dels que haurien de ser els futurs consells de districte. La CUP explica que, pel que fa a cultura, on Ricomà, a més de ser alcalde, en té la regidoria, és una àrea en el que tampoc s’han evidenciat passes per superar la manca de recursos i les traves a les quals s’afronten les entitats; o que puguin donar solució al futur de la Tabacalera, de l’Arxiu Jujol o la manca d’espais expositius a la ciutat.

Finalment, la CUP recorda que deixar de governar per les elits i d’esquenes a la població requereix finalitzar amb la connivència amb els poders fàctics (Ibex35, Arquebisbat, petroquímica, bancs) i, ara per ara, no han vist cap senyal que indiqui que aquest sigui un dels objectius de l’agenda del govern de Ricomà.