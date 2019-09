Català

L'OCB exigeix a la Consellera Pilar Costa que rectifiqui i continuï considerant la llengua catalana com un requisit per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals

Segons les bases publicades al BOIB, a partir d'ara, no serà necessari conèixer la llengua catalana per dirigir l'Institut d'Indústries Culturals (ICIB), que presideix la consellera Pilar Costa.

L'Obra Cultural Balear considera que és una vergonya i un insult que, després de tot el que ha passat a la nostra Comunitat en relació a l'oficialitat de la llengua pròpia, el Govern perpetri aquesta nova reculada, que va en contra de la legalitat vigent i, també, del sentit comú.

De fet, és imprescindible, no només conèixer, sinó tenir un bon nivell de català per dirigir un institut públic que haurà de tractar cada dia amb agents que usen habitualment i amb tota normalitat la llengua catalana.

L'OCB exigeix que es recuperi l'acreditació mínima d'un nivell C1 de coneixement de català i igualment, considera imprescindible el coneixement d'altres llengües en les quals també funciona la indústria cultural internacional.

L'OCB recorda que l'any 2012 va impulsar mobilitzacions massives per rebutjar la retirada del requisit de català a l'Administració pública i que Can Alcover va acollir dues vagues de fam d'activistes que protestaven per aquella decisió del Govern Bauzá. Si cal reprendre les mobilitzacions, l'OCB està preparada per a fer-ho.