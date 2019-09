LLUITA INSTITUCIONAL

Guanyem visita Sant Adrià de Besòs per buscar solucions als problemes de llum de Girona

Al llarg d’aquesta setmana Font de la Pólvora, Sant Narcís i Pla de Palau-Sant Pau han tornat a patir talls de llum. Es tracta d’una situació que no és nova i que els barris de Girona porten fent-hi front des de fa anys. D’altres barris com Germans Sàbat, Fontajau, Montjuïc o Torre Gironella també van patir sovint apagades elèctriques durant l’hivern passat. Per mirar de trobar solucions a aquesta situació reiterada Guanyem Girona ha volgut conèixer de primera mà l’experiència al barri de La Mina de Sant Adrià de Besòs, que va viure una situació similar.



Les regidores de Guanyem Cristina Andreu i Laia Pèlach s’han pogut reunir amb la regidora de Moviment d’Esquerres (MES), Isabel Marcuello, membres de la Plataforma d’Entitats de La Mina i de la Comissió Reallotjament Venus amb qui han compartit parers sobre les actuacions executades al municipi barceloní.



En l’últim ple del consistori l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas va anunciar que el govern tenia la intenció de fer un “copiar y pegar” a l’actuació executada a Sant Adrià de Besòs, que va impulsar un blindatge dels comptadors de llum. La regidora Cristina Andreu ha indicat que el model de Sant Adrià de Besòs “en cap es pot calcar a Girona perquè cal tenir en compte les peculiaritats de la nostra ciutat”. La regidora ha afegit que l’opció escollida pel consistori adrianenc “desresponsabilitza la multinacional Endesa i criminalitza les veïnes i veïns que pateixen la situació”.



De la visita les representants de Guanyem n’han extret que a Sant Adrià de Besòs s’hi ha desenvolupat un model que s’allunya del que el grup municipal considera desitjable per a Girona. Andreu ha indicat que el futur energètic passa per potenciar l’autoconsum i que el blindatge dels comptadors de La Mina que es pretén traslladar a Font de la Pólvora “carregarà un cost massa elevat a les gironines i gironins sense saber-ne prèviament el grau d’eficiència”.



D’altra banda la regidora Laia Pèlach també ha assenyalat que la primera preocupació del consistori gironí hauria de ser la “d’assegurar un dret bàsic com és el de disposar de corrent elèctric ara que s’acosta l’hivern”. En aquest sentit, el grup municipal ha reiterat que Endesa ha de complir amb els seus deures i ha instat una altra vegada l’Ajuntament de Girona a emprendre accions legals contra la multinacional si continua “menystenint la situació de vulnerabilitat de les gironines i gironins que pateixen les deficiències de la seva xarxa elèctrica”.



Taula rodona sobre Sobirania Energètica



Per explorar models energètics alternatius, el proper 10 d’octubre a les 19h Guanyem Girona organitzarà la taula rodona “Dels talls de llum a la Sobirania Energètica”. La ponència, que se celebrarà a la Casa de Cultura, comptarà amb la participació de Càrol Coll, de Som Energia; Jordi Vico, del Gremi d’Instal·ladors; i de membres de l’Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) i de la Plataforma per la Dignitat de Font de la Pólvora.