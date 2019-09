Diverses organitzacions de Torredembarra presenten una proposta de moció per fer front a la crisi climàtica

GETE - Ecologistes en Acció, Associació Mediambiental la Sínia, GEPEC – Ecologistes de Catalunya, Agrupament Escolta Els Salats, Greenpeace, GATA – Grup d’amics de Toni Achón, GR Les Alzines

En motiu la Vaga Mundial pel Clima amb un abast global i que, en el cas de l’Estat Espanyol, compta amb el suport de més de 300 organitzacions, adherides al manifest publicat el passat mes de juliol en defensa del futur, d'un planeta viu i d'un món just. Una vaga que té com a objectiu exigir als governs mesures efectives davant l'emergència climàtica. Aquesta crisi climàtica és el major repte a què s'enfronta la humanitat i per aquest motiu i per tal de donar resposta a la magnitud del problema, la societat s'està coordinant a nivell mundial. Durant la setmana del 20 al 27 de setembre han tingut lloc nombroses accions en multitud de municipis de tot l'Estat, que culminaran en mobilitzacions massives a tot el món el 27 de setembre.

En motiu d’aquesta crisi climàtica i com una acció més de les dutes a terme durant aquesta setmana, les organitzacions relacionades a sota, diverses organitzacions del poble han fet arribar a L’Ajuntament de Torredembarra la proposta de moció que adjuntem a aquest comunicat, per a que sigui debatuda i aprovada en sessió plenària de L’Ajuntament i per tal de que sigui un instrument que permeti adoptar mesures concretes que reverteixin en benefici de la població d’aquest Municipi i de la salut del nostre planeta.