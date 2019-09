Aquest 11 de Setembre, tothom al carrer...

...PER L’ABSOLUCIÓ DELS PRESOS I PRESES POLÍTICS, EL RETORN DE TOTES LES PERSONES EXILIADES I PER LA REPÚBLICA CATALANA!

La celebració d’aquest 11 de Setembre té lloc en un moment en què deu representants de la societat civil i membres de l’anterior Govern de la Generalitat fa gairebé dos anys que es troben reclosos injustament per una interpretació abusiva del Codi penal i a l’espera de la sentència del Tribunal Suprem, després d’un judici ple d’irregularitats com així ja ha estat denunciat per diferents entitats i institucions nacionals i internacionals. Això se suma a l’exili d’una part d’aquest Govern i altres persones per manca de garanties jurídiques i en una situació de repressió i persecució per l’exercici els drets polítics bàsics d’expressió, informació, reunió, associació o manifestació.

És per això que davant la propera commemoració de la Diada Nacional de Catalunya, des de Sindicalistes de CCOO per la Independència i la República Catalana fem una crida a totes les persones afiliades a CCOO que comparteixen els valors republicans i la voluntat que Catalunya assoleixi la seva independència, -i per extensió a tots els treballadors i treballadores i a la societat en general- a participar massivament en els actes convocats el proper 11 de Setembre. I ho farem per reivindicar, si cal amb més força, determinació i compromís que mai:

- L’absolució dels presos i preses polítics, el retorn de totes les persones exiliades i l’anul·lació de tots els procediments judicials oberts contra els polítics, càrrecs públics i activistes independentistes.

- Les llibertats democràtiques, la separació de poders i el lliure exercici dels drets polítics bàsics d’expressió, informació, reunió, associació o manifestació.

- El restabliment de les lleis progressistes aprovades pel Parlament de Catalunya anul·lades pel Tribunal Constitucional (les lleis d’igualtat home dona, subministrament d’aigua, gas i electricitat a persones vulnerables, impost sobre centrals nuclears, ecotaxa, impostos a dipòsits bancaris, regulació d’horaris comercials, impost sobre pisos buits, llei de consultes populars...).

- L’exercici del dret d’autodeterminació del poble de català, ja que donar veu a la ciutadania és la millor via per resoldre els conflictes.

- La República com a via per aconseguir una societat més justa, igualitària, progressista, democràtica, neta i justa. Una societat que estigui organitzada segons els valors de la llibertat, de la justícia, la solidaritat i la cooperació.

Barcelona, 9 de setembre de 2019