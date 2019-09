lluita sindical

7 delegats de la Intersindical-CSC elegits fa 6 mesos encara no poden exercir de representants dels treballadors

El sindicat afirma que això és un frau al dret dels electors i dels elegibles.

Aquest divendres els delegats i delegades de la Intersindical-CSC a la Generalitat de Catalunya s’han concentrat a la seu de la Generalitat a Girona per donar suport als companys i a les companyes dels Serveis Territorials de Girona que van ser escollits el 6 de març, ara ja 6 mesos!, però que no han pogut exercir de representants dels treballadors i de les treballadores de l’administració catalana a la demarcació de Girona.

La concentració ha servit per informar que el 6 d’agost vam presentar als Jutjats de Girona un “incident d’execució de sentència” perquè, d’una vegada, ens tornin a convocar eleccions sindicals a la Generalitat a les comarques gironines, donat que el resultat de les anteriors, va ser impugnat i ha estat objecte d’un Laude i d’una sentència judicial. El resultat és que els nostres 7 delegats sindicals escollits fa 6 mesos, per Girona, no poden exercir fins una nova elecció i per tant els treballadors i treballadores que ens van fer confiança no tenen la representació que van decidir amb el seu vot. I entenem que això és un frau al dret dels electors i dels elegibles.

Com hem arribat fins aquí?

El 6 de març vam ser convocats a votar en eleccions sindicals els funcionaris de la Generalitat de Catalunya, concretament els adscrits als Serveis Territorials de Girona van ser convocats 2869 a votar per escollir els 25 delegats i delegades de comarques gironines.

El resultat electoral a la Junta de Personal a Girona va ser: 7 representants per a la I-CSC, 6 UGT, 5 CATAC-IAC, 4 CSIF i 3 CCOO. Per tant va guanyar el nostre sindicat que, a les eleccions de 2015 no va tenir representació, perquè no ens vam presentar.

La UGT va incloure a la seva llista electoral 21 candidats que no sabien que hi anaven ni volien anar-hi. Des de la Intersindical-CSC ens han informat les pròpies persones afectades, majoritàriament del col·lectiu de bombers de la Generalitat, que les seves dades havien estat utilitzades sense el seu consentiment. A banda del frau en la confecció de les llistes va ser la pròpia UGT qui va portar les eleccions a Laude arbitral, per denunciar la seva pròpia irregularitat.

El Laude va fallar que, efectivament, calia repetir les eleccions. Aleshores el Gabinet Jurídic de la Generalitat va portar el Laude als Jutjats per evitar una repetició de les eleccions, suposem que per evitar els costos d’un nou procés electoral i per evitar que les comarques gironines tinguessin una dinàmica diferent als altres serveis territorials i serveis centrals. Finalment, el 24 de maig, el Jutjat de lo Social num. 1 de Girona, va fallar de la mateixa manera que el Laude: les eleccions s’havien de repetir.

Des de la Direcció General de la Funció Pública, del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública, no es va voler convocar l’elecció perquè la sentència no adjuntava el document d’execució. De fet, el propi text de la sentència ja ho diu que s’executi, però, entenem que pels motius abans citats, en aquest cas, trobaven necessari el document.

Així és com, entre uns i altres, els mesos han anat passant sense que els nostres votants hagin pogut ser atesos pels seus delegats perquè no han pogut ser nomenats. Ni els nous delegats hagin pogut exercir.

I ara on som?

No ens han deixat cap altre remei que presentar l’incident d’execució de sentència al mateix Jutjat I de Girona que va senteciar i, la Direcció General de la Funció Pública bé que ens haurà de convocar eleccions.

Durant aquest temps hem demostrat abastament la nostra bona voluntat perquè cap acord que afectés a col·lectius de treballador*s no quedés encallat per nosaltres:

Des que tenim representació a la Mesa Sectorial de Negociació de personal administratiu i tècnic, des del maig, hem anat a les sessions preceptives i a 3 més d’extraordinàries (Bombers, CAR i Penitenciaris) i hem signat els Acords que les sectorials de la Íntersindical-CSC pertanyents a aquests grups ens han indicat perquè representaven (petites!) millores per a ells.

No hem bloquejat res, però ja n’hi ha prou. Sabem que vivim en una democràcia segrestada, però, com que a nivell sindical tenim eines per canviar la situació, ho hem fet. Ens han de tornar a convocar eleccions sindicals a la Generalitat de Girona, a tot estirar la setmana del 16 de setembre.

Els greuges que representa per a tots els treballadors i a les treballadores?

Com a Intersindical-CSC, i en no tenir en compte els resultats de Girona, hem obtingut un representant institucional menys del que ens pertocaria, un representant menys a la mesa de negociació sectorial, sis delegats de Prevenció de Riscos Laborals menys.