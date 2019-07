Judici farsa

L’ANC i ÒC exigeixen una estratègia conjunta de l’independentisme

L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han dut a terme una roda de premsa des del Col·legi de Periodistes de Barcelona per donar una imatge d’unitat amb la voluntat que sigui compartida també amb els partits i les institucions de cara a la tardor, quan es faran públiques les sentències del judici a l’1-O. Les dues entitats han demostrat bona sintonia i es conjuren per liderar l’independentisme civil en aquesta nova etapa que ha de portar a la culminació del procés d’autodeterminació de Catalunya.

La importància d’una estratègia compartida

Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea, ha remarcat l’excepcionalitat del moment polític que viu el país: “som conscients que l’Estat busca venjança, que no cessa la repressió i que no compleix les resolucions d’organismes internacionals, com l’ONU o Amnistia Internacional, que denuncien una flagrant vulneració de drets fonamentals”. Davant d’aquesta situació, Paluzie ha insistit en la importància de teixir una estratègia unitària per fer front a unes sentències que seran “previsiblement condemnatòries i dures”. Marcel Mauri, vicepresident d’Òmnium Cultural, ha indicat que les sentències “marcaran el final d’una etapa i l’inici d’una altra. Ningú no entendria que no hi hagués una resposta àmplia, unitària i de consens”, ha avisat.

La imatge d’avui ha estat la de les dues principals entitats de l’associacionisme polític català decidides a teixir una estratègia compartida que també ha d’incloure els partits i les institucions. Mauri ha assenyalat que “l’Assemblea i Òmnium som avui aquí per mostrar que treballem plegades i a la vegada apel·lem a les formacions polítiques del nostre país per treballar per aquesta mateixa resposta unitària”. Mauri ha subratllat que les entitats no s’aixecaran de la taula fins que aquesta estratègia compartida no sigui una realitat. “Impulsarem tots els espais de trobada de totes les forces fins que es fixin els objectius de resposta anti-repressiva i per culminar el procés d’autodeterminació. Som aquí per demanar aquest consens i indicar a la ciutadania que hi som i hi serem”, ha remarcat.

Cal estar preparats

Un missatge que s’ha repetit al llarg de la roda de premsa és que quan arribin les sentències, cal estar preparats i estar-ho amb unitat estratègica fixada. “La repressió busca que ens desmobilitzem, abandonem la lluita i ens dividim. Com a societat civil, diem que no aconseguiran ni la divisió, ni el desànim, ni que abandonem la lluita, perquè la nostra lluita és legítima, democràtica i justa”, ha indicat Paluzie. La presidenta de l’Assemblea ha posat en valor també que “Catalunya té una societat civil forta i unida, que és la que ens ha permès avançar en el procés d’autodeterminació del nostre poble. Quan hem treballat units hem aconseguit grans èxits”.

Les entitats han enviat un missatge clar a l’Estat espanyol en aquest mateix sentit: “busquen la divisió però ens trobaran més units”, ha dit Mauri, que també ha apel·lat la societat civil a respondre amb les eines legítimes de la lluita no violenta.

Primera fita, la Diada 2019 – Objectiu Independència

“Hi ha d’haver sentit d’estat i una estratègia conjunta”, ha demanat Paluzie, que també ha volgut recordar que la primera fita en aquest camí de mobilitzacions és l’11-S. “És important que aquesta Diada sigui un èxit, com sempre. Que es vegi que la ciutadania està preparada i la repressió no la venç”.