UCE 2019

L'ANC a la Universitat Catalana d'Estiu de Prada

Aquest cap de setmana comença a Prada la 51ena edició de la Universitat Catalana d’Estiu. Els participants comenen a arribar al liceu Renouvier de Prada aquest dissabte mentre que els cursos i les activitats s’iniciaran diumenge al matí. La UCE 2019 tindrá loc al Liceu Renouvier de Prada del 17 ¡ el 24 d'agost sota el lema "un alè d’esperança a Europa"

L’Assemblea Nacional Catalana serà present a la Universitat Catalana d’Estiu 2019 amb un total de cinc sessions, englobades sota el títol ‘Jornada de l’Assemblea’. S’hi inclouen debats, taules rodones, projeccions i actes commemoratius. Serà entre el 18 i el 23 d’agost al Liceu Renouvier de Prada.

El diumenge, 18 d’agost, el coordinador de la Comissió Fem República de l’Assemblea, David Fernàndez, oferirà una xerrada que porta per títol ‘Consum estratègic i la independència de Catalunya: el poder de la gent, la nostra millor arma’. Una xerrada, doncs, que pretén informar i conscienciar sobre la importància de tenir una economia sense ingerències polítiques. Serà a partir de les 17.30 h a l’aula 203.

La lluita noviolenta serà la protagonista de la sessió de dimarts, 20. La projecció del documental produït per l’Assemblea ‘Les nostres accions, el nostre poder: del pacifisme a la lluita noviolenta’, precedirà una taula rodona en què participaran Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea, i Andreu Camps, membre de lluitanoviolenta.cat. La sessió començarà a les 17.30 h a l’aula 203.

L’endemà, Elisenda Paluzie, Toni Infante (president de la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià), Daniela Grau (Assemblees Territorials de Catalunya Nord de l’Assemblea Nacional Catalana) i Jaume Sastre (Assemblea Sobiranista de Mallorca) debatran a partir de la pregunta ‘Com articulem la construcció dels Països Catalans en el context de cada territori?’. Aquest debat sobre la futura relació dels diversos territoris dels Països Catalans, moderat per Xesca Oliver, serà a partir de les 16.30 h del dimecres, 21 d’agost.

La influència del procés judicial contra l’independentisme sobre el procés nacional cobrarà protagonisme divendres, 23. Pep Cruanyes, vicepresident de l’Assemblea, participarà en una taula rodona on també hi seran l’advocat Gonzalo Boye i Neus Torbisco-Casals, advocada i doctora en dret, a partir de les 17 h, a l’aula 203. Serà moderat per Eva Pons.

Finalment, la Jornada de l’Assemblea a la Universitat Catalana d’Estiu acollirà un acte commemoratiu amb integrants d’entitats i col·lectius de la Plataforma Dones x República. Montserrat Higueras (Dones per la Independència), Mireia Mata (Esquerra Republicana de Catalunya), Montse Ortiz (Òmnium Cultural), Mertxe Ruiz (Súmate), Pilar Rebaque (Comissió de la Dignitat), Roser Ros (Dones No Estàndards), Emma Soler (Jove Moviment Feminista de Perpinyà) i Fina Surina (Junts per Catalunya). Precisament el dia que Carme Forcadell i Dolors Bassa farà 17 mesos que són a presó, l’acte, titulat ‘Cap dona en l’oblit: 17 mesos d’injustícia’, moderat per Júlia Taurinyà, serà un homenatge i alhora una reivindicació del paper de les dones en la lluita per la independència de Catalunya.

Totes aquestes sessions són gratuïtes i es faran al Liceu Renouvier de Prada, situat a la Carretera de Catllà, en una nova edició de la Universitat Catalana d’Estiu a la Catalunya del Nord, que ja n’acumula 51, i que la fan un referent indiscutible de la transmissió de coneixement, conscienciació i reivindicació de llibertat pels Països Catalans.