Jornades per debatre "el País Valencià que volem" a Bellreguard

Arran de les eleccions autonòmiques del 28 d’Abril, el govern del Botànic s’ha consolidat. Després de 4 anys on s’ha hagut de respondre a la situació d’emergència social que ens va deixar els 20 anys de foscor del Partit Popular al nostre País, els pròxims quatre anys seran cabdals per construir un projecte hegemònic de progrés amb què el poble valencià se senta representat.

Per això, necessàriament caldrà incrementar la capacitat crítica, autoorganizativa i mobilitzadora del conjunt de la nostra societat. Un projecte hegemònic cal que estiga enfortit tant a les institucions com a la societat civil. En aquest context, Decidim en col·laboració amb Participa Bellreguard i l’Ajuntament de Bellreguard presenten la jornades: “Decidim el País Valencià que volem” el pròxim 14 de Setembre a Bellreguard. L'eix de la jornada consistirà en dues taules redones enfocades a com enfortir, a partir de les sinèrgies entre les diferents sensibilitats, moviments i organitzacions socials, un bloc de progrés al País Valencià.

Les ponències, a càrrec de ponents d’organitzacions com Escola Valenciana, Intersindical, l‘Associació ciutadana per a la Promoció i Defensa de la Salut al País Valencià, Marea Blanca País Valencià Comarques del Sud, Crida Contra el Racisme i el Feixisme, la Coordinadora Camperola del País Valencià-COAG o el Diari La Veu abastaran l'ensenyament, el feminisme, el sindicalisme, el sobiranisme, la solidaritat, antiracista i antifeixista, l'economia social i col·laborativa, la llengua i la cultura, la defensa del territori i la sobirania alimentària, la defensa de la salut i del sistema públic sanitari, així com la necessitat d'enfortir l'espai comunicatiu en valencià.

La jornada es tancarà amb un dinar i acte de lliurament del primer premi Toni Terrones, un premi a la constància en el treball i la fidelitat al poble valencià.

El preu del dinar serà de 15€, i cal reservar a info@peldretadecidir.com