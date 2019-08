De familiars n’hi ha de LGTBI, de musulmans, de cristians, de multial·lèrgics

El trifàtxic cavalca

Llegeixo a l’ARA el que han pactat, en matèria d’educació, les tres dretes a Madrid. De moment, demanen que les famílies puguin escollir per als seus fills “la formació moral i religiosa d’acord amb les seves conviccions”, que és una cosa que a Catalunya ja es fa i suposo que a Madrid també. Les famílies trien entre religió o ètica. També diu que demanen que “els pares puguin dispensar els seus fills d’assistir a xerrades i tallers d’educació en el respecte a la diversitat de gènere i als col·lectius LGTBI, malgrat que no se’n fa menció expressa en el nou document”.

Normalment, en qüestió de xerrades, a les escoles el que se sol fer és demanar implicació a les famílies. Si hi ha un pare bomber, un avi que fa iogurts o una mare esportista, segur que no s’escapen d’anar a fer una xerrada. Mentre la meva filla ha fet primària, jo hi he anat a explicar contes i més endavant a fer un taller d’escriptura. Va venir un pare que fa mel, el policia local, la parella de farmacèutics i una mare que fa ioga. Tots aquests familiars tenim circumstàncies extralaborals. N’hi ha de LGTBI, n’hi ha de musulmans, n’hi ha de cristians, de multial·lèrgics, de malalts, de monoparentals, de tot alhora. Voler dispensar els nens d’activitats que fomentin el respecte i la diversitat és potser també haver de dispensar-los d’activitats fetes per persones que prediquin el respecte i la diversitat amb l’exemple. ¿Deixaran anar el nen a un taller de cuina si el fa una mare transsexual?

Que la mare transsexual vingui a explicar l’experiència és interessant i educatiu, però encara és més interessant i educatiu que vingui a explicar, amb tota normalitat, com fa els macarrons. Que hi vagi jo a fer un taller de contes vol dir que hi anirà una 'lazi', com en diuen ells, i, esclar, poden decidir que en dispensen els nens. Però es perdran un dia fantàstic, en què procuraré despertar alguna vocació. A partir d’ara, els nens més dropos de les famílies més fatxes ja tenen excusa. “Pares, em poseu una nota per a piscina? És que em sembla que la monitora és feminista radical i em podria contaminar”.