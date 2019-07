Vulnerada la presumpció d'inocència sobre el judici de l1-O en els editorials de la premsa editada a Madrid

acusats «colpistes» de forma continuada implica una vulneració flagrant de la presumpciód’innocència a la qual els mitjans estan obligats per l’article 5 del Codi deontològic de la Federació d’Associacions de Periodistes d’Espanya (FAPE). No s’ha detectat cap cas en què es dubtés de la culpabilitat dels encausats, es recordés que encara són innocents, es demanés respecte pels seus drets o es fes esment d'aquesta presumpció. Les quatre capçaleres han coincidit també en la defensa acrítica de les institucions espanyoles.

Els editorials de la premsa expressen posicionaments de les respectives capçaleres i sónarticles d’opinió, no pas informació, però això no els eximeix de cenyir-se als fets. A més, cal tenir en compte la capacitat dels quatre diaris tradicionals de Madrid per marcar agenda i crear climes socials determinats.

Mèdia.cat, observant els mitjans de comunicació des del 2009

L’Observatori Crític dels Mitjans Mèdia.cat, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils amb el suport de la Fundació Catalunya, analitza els mitjans de comunicació als territoris de parla catalana i treballa per fomentar un periodisme crític, independent i rigorós.Centra la seva tasca en tres grans àmbits: l’anàlisi de la cobertura mediàtica en qüestionscom els conflictes polítics i socials, els discursos discriminatoris o el llenguatge masclista; la investigació i publicació de temes silenciats o maltractats pels mitjans corporatius, editant l’Anuari dels Silencis Mediàtics; i la documentació i denúncia de possibles vulneracions irestriccions de les llibertats d’informació i d’expressió, amb el Mapa de la Censura. Mèdia.cat va ser nominat finalista als Freedom of Expression Awards 2018 d’Index onCensorship, uns premis que reconeixen iniciatives per la llibertat d’expressió de tot el món.