Territori

Un incendi va cremar milers de palmeres a Elx

Milers de palmeres es van cremar durant la matinada de dissabte, en quatre incendis produïts en diversos horts a Elx (el Baix Vinalopó). Les flames van obligar a desallotjar algunes persones, segons recull La Veu del País Valencià citant fonts del Consorci de Bombers d'Alacant.

En els treballs d'extinció dels focs hi van participar un total de vint-i-cinc bombers amb huit vehicles dels parcs de Sant Vicent, Elx, Crevillent i Almoradí, a més d'una unitat de bombers forestals amb la seua autobomba.

Patrimoni de la Humanitat i el palmerar més gran d'Europa

El Palmerar d'Elx és un oasi integrat en l’entorn, un paisatge creat per l’home per a transformar una terra àrida, escassament regada per aigües salobres, en un lloc idoni per al desenvolupament d’una agricultura de tipus intensiu. Un complex sistema hidràulic, a partir de l’escàs recurs de les aigües del riu Vinalopó, va permetre el progrés d’una agricultura de regadiu datable en època andalusina.

El palmerar va ser com a Patrimoni de la Humanitat, amb la protecció de les estructures dels horts de palmeres, sistemes de reg, habitatges tradicionals, etc. La declaració, més que un premi, implica una obligació: la d’identificar, protegir, conservar, rehabilitar i transmetre a les generacions futures el patrimoni cultural i natural situat al territori.