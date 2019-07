Especulació

Un any després dels Jocs Mediterranis, la CUP lamenta la infrautilització dels equipaments de l’Anella Mediterrània

La formació independentista considera que la millor manera de rendibilitzar l’herència de l’esdeveniment esportiu és garantir que el conjunt de la població tarragonina i les entitats esportives de la ciutat facin un ús regular de les instal·lacions.

Aprofitant la reunió que les conselleres Laia Estrada i Eva Miguel tenien amb el president del Club Rugby Tarragona, Andrés Lechuga, aquestes han pogut constatar el que des de la formació anticapitalista ja s’havia anunciat: que en aquesta ciutat es construeixen instal·lacions i es fan inversions milionàries amb diner públic no per satisfer les necessitats dels tarragonins i tarragonines, sinó per satisfer l’interès dels partits, en aquest cas del PSC, fent dels Jocs el seu projecte estrella.

Els membres de la CUP avui s’han emplaçat al que havia de ser el camp de rugby, la gran demanda d’una de les entitats esportives de la ciutat, el Club Rugby Tarragona. Aquest camp combina zones totalment ermes amb espais empantanats plens de tolls, ja que ni el substrat ni la gespa són els idonis.

La CUP denuncia, per una banda, unes instal·lacions que no eren prioritàries, com el Palau d’Esports que ha costat prop de 19 milions d’euros a la Generalitat i avui dia “encara no sabem quin ús tindrà”, i fa incís en que els equipaments que ara mateix estan en funcionament “bàsicament es dediquen a esdeveniments esportius puntuals i no pas al dia a dia de l’esport base de la ciutat”. I, per altra banda, denuncia que el que sí era una necessitat per l’esport de la ciutat “es va construir d’esquenes al Club Rugby Tarragona, que és qui podria haver assessorat sobre quin tipus de gesta seria la més idònia per el manteniment i que l’espai fos veritablement utilitzable” com ha expressat la consellera Eva Miguel.

La consellera Laia Estrada afirma que “ara tenim una empresa que ha fet el que ha volgut i a la que tampoc se li ha exigit que complís amb allò que tenia projectat i hem heretat un camp que no s’està utilitzant perquè no compleix, ni de bon tros, amb les necessitats ni amb les mesures adients per practicar-hi rugby”.

La CUP es reafirma en que no s’haurien d’haver dut a terme els Jocs Mediterranis, tanmateix, ara que ja existeixen aquestes instal·lacions com a herència el que volen és “que es garanteixi un ús quotidià regular i per tothom al màxim rendiment perquè la població tarragonina pugui gaudir d’unes instal·lacions que, malgrat no eren prioritàries, puguin utilitzar-les”. Una bona iniciativa seria facilitar que les escoles poguessin utilitzar l’Anella Mediterrània en clau pedagògica, facilitar que les entitats de la ciutat puguin utilitzar els diferents equipaments esportius o promocionar esdeveniments de tipus esportiu i ludicofestius en aquesta zona per popularitza-la, permetent que la gent es senti l’espai com a propi.