Telefónica deixa sense servei ni informació veïnat i comerços de la Prosperitat de Barcelona

La setmana passada una veïna de la Prosperitat va presentar-se a la FAVB per denunciar que estava sense servei de telefonia fixa des de primers del mes de juny, cosa que impedia que pogués accedir al servei de teleassistència que té assignat. Un tema preocupant que, a mida que vam començar a preguntar, hem descobert que és d'extrema gravetat.

Nombrosos veïns i comerços de diferents punts del barri (Via Júlia, Florida, Vinyar...) també han denunciat que estan patint la mateixa situació. Quan es posen en contacte amb l'empresa només reben una resposta pregravada que “informa” que hi ha una incidència. La falta de servei afecta només els usuaris que encara estan connectats a la xarxa de cable de coure i no a la fibra òptica, per la qual cosa sospitem que són víctimes de l'anunciada digitalització de la xarxa de comunicacions.

A part de la molèstia que suposa no poder comptar amb un servei essencial, el problema s'agreuja en el cas de persones grans o d'autonomia limitada que viuen soles i necessiten el servei de teleassistència o telealarma, o els comerços del barri que estan patint el bloqueig del cobrament electrònic: molts d'aquests últims ja han canviat de companyia davant la falta de resposta.

Per a la FAVB el servei telefònic és un servei bàsic que no pot quedar interromput sense donar cap explicació sobre la naturalesa del problema, les mesures que s'estan prenent o el termini previst per a la seva resolució.

Davant d'aquesta situació apunta que "ens trobem davant d'un abús clar per part de Telefónica-Movistar de la seva situació de poder i d'una indefensió flagrant de l'usuari individual davant un trampós sistema d'atenció al client."

"Es tracta d'una situació d'urgència. Exigim a Movistar que resolgui el problema quan abans millor, atengui els usuaris, els demani perdó i els compensi pel greuge ocasionat" remarca la FAVB.

També exigeix a l'Ajuntament i a la Generalitat, responsables del bon funcionament del servei de teleassitència, que intervingui de manera contundent sobre l'empresa, avaluïn el seu comportament i, si cal, que la sancionin.