Homenatge

L'IMPD inaugura la sala Toni Lecha en homenatge al seu compromís amb les persones amb discapacitat

En el marc dels 40 anys de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD), ahir es va inaugurar la sala Toni Lecha, com a reconeixement a “una persona profundament compromesa amb els drets i la plena inclusió de les persones amb discapacitat”.

Companys i companyes de feina, amistats i família s’han reunit per destapar la placa i dedicar-li unes paraules de record. L’acte ha comptat amb la presència de la presidenta en funcions de l’IMPD, Gemma Tarafa qui ha destacat alguns dels projectes d’inclusió laboral, de promoció de la vida independent, de participació i d’accessibilitat en l’urbanisme que va promoure Toni Lecha junt al seu equip entre els anys 1986 i 2010, quan va treballar a l’IMPD. També la seva família, en veu de la seva filla Maria Lecha, han recordat com vivien a casa el compromís del seu pare amb els projectes de l’Ajuntament: “Tot això us puc assegurar que a més de fer-ho amb il·lusió, compromís, motivació, etc… ho feia amb orgull. Se sentia orgullós de treballar per a les persones i des de una entitat pública. Perquè en Toni, era una persona amb ideals molt ferms i molt conseqüent i això ho va portar en tots els àmbits de la seva vida. La seva idea de país i de societat l’aplicava en tot el que feia; portant la seva ideologia i la seva teoria a la pràctica del dia a dia”.

L’acte, senzill, proper i emotiu va acabar amb un passi de fotografies i un pica pica de fruita per a qui hi havia assistit. A la placa, penjada a l’entrada de la salsa, i que incorpora el text en Braille, hi diu:

Sala Toni Lecha

En record d’una persona profundament compromesa amb els drets i la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

Toni Lecha (Châteauneuf-sur-Loire, 1943 – Barcelona, 2013) va treballar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat entre el 1986 i el 2010. El seu pas per la institució va ser cabdal per a l’accessibilitat de la ciutat, ja que va incorporar una mirada inclusiva, creativa i transversal en el si de l’Ajuntament de Barcelona.

Va contribuir a la creació del Servei d’Atenció al Públic i del Servei Municipal d’Assessorament a l’Accessibilitat, i va engegar projectes de promoció de la vida independent, entre els quals destaca l’Equip d’Assessorament Laboral, la domòtica als habitatges de la Vila Olímpica i el Centre Pont del Dragó per la formació de joves amb discapacitat física. A més a més, en pro de la participació de les persones amb diversitat funcional, va posar les bases de l’actual Consell Rector.