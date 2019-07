L'ANC projecta per primer cop el documental autoproduït sobre la lluita noviolenta

Aquest vespre, l’Assemblea ha projectat dos documents als cinemes Girona. Un primer, “L’ANC, une assemblée citoyenne catalane”, coproduït per France 3, que narra des d’una mirada externa com de rellevant i d’imprescindible va ser el paper de l’Assemblea Nacional Catalana en la lluita per la independència de Catalunya durant, sobretot, les setmanes d’octubre del 2017. De fet, la presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha dit que cal enfocar la visió d’aquells mesos no com una derrota, sinó com un “aprenentatge” per culminar el procés d’autodeterminació.Paul Chiesa, director del documental, ha explicat minuts abans de la projecció que el documental no el va fer per a un públic català, sinó pensant sobretot en el públic francès. Per Chiesa aquest documental introdueix totes les veus possibles perquè el públic se’n pugui formar la seva pròpia opinió.El segon documental emès, “Les nostres accions, el nostre poder: del pacifisme a la lluita noviolenta” és una producció de l’Assemblea i explica d’una manera directa i clara en què consisteix la lluita noviolenta i com desenvolupar-la. De fet, Marina Morera, secretària nacional i coordinadora de la Comissió d’Accions al Territori, ha explicat que aquest documental anirà viatjant per tot el territori i ha destacat que de l’estratègia de la lluita noviolenta se n’ha d’aprendre.Per aquest motiu, l’entitat, en una primera fase, ha fet més de 50 formacions sobre aquesta estratègia, i ara n’ha engegat una segona amb la producció d’aquest documental, per ajudar a “entendre” conceptes clau i “fer-ne divulgació”. “Aquestes eines les hem d’utilitzar com a estratègia de la lluita pel nostre objectiu: la independència”, ha conclòs.Lluis Junyent, secretari nacional de l’Assemblea, ha revelat que una de les fites era fer un documental que expliqués de manera entenedora en què consisteix la lluita noviolenta, i ha refermat el compromís de l’entitat amb aquesta estratègia, que ja ha anat desbrossant recentment, com l’ acció a la seu de Barcelona de la Comissió Europea del mes de febrer, o amb campanyes com la de Consum estratègic emmarcades dins l’espai Eines de País. Al seu torn, Roger Reig, realitzador del documental, ha explicat que l’equip de treball es va marcar dos objectius principals: que fos una eina didàctica i que interpel·lés l’espectador.