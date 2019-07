Pel dret a decidir

Intersindical Valenciana i la Plataforma pel Dret a Decidir es reuneixen per acordar les línies de col·laboració

Intersindical Valenciana i la Plataforma pel Dret a Decidir s'han reunit per analitzar la situació política, social i laboral valenciana, així com acordar les línies de col·laboració, Les dues entitats coincideixen en la necessitat de prioritzar les polítiques favorables als interessos de les treballadores i treballadors i de la majoria de la població valenciana per millorar les seues condicions de vida i per acabar amb la precarietat i les desigualtats socials i territorials que caracteritzen la societat valenciana.

En eixe sentit, es considera necessària la derogació de les reformes laborals de 2010 i 2012, un canvi en el model productiu valencià, l’assumpció de competències en matèria laboral per part de la Generalitat Valenciana o l’establiment d’un Marc Valencià de Relacions laborals i protecció social, així com un impuls als serveis públics – educació, sanitat, serveis socials, habitatge, transport...- i la derogació de les reformes de les pensions de 2011 i 2013, mesures imprescindibles per capgirar la situació del mercat laboral valencià i garantir els drets de les valencianes i valencians.

Per altra part, la Plataforma i la Intersindical Valenciana també consideren necessària la mobilització social, unitària, plural, transversal i sostinguda en el temps, per acabar amb l’espoli fiscal i per assolir un finançament valencià que possibilite la sobirania fiscal per garantir un veritable autogovern i el disseny i l’aplicació de les polítiques pròpies i auto centrades per part de la Generalitat Valenciana. Una mobilització que va iniciar la Crida pel Finançament, de la que formen part les dues entitats, ara fa tres anys, que va servir per tornar a posar en l’agenda la reivindicació històrica de la necessitat d’avançar envers un altre model de finançament. En eixe sentit, Intersindical Valenciana i la Plataforma pel Dret a Decidir aposten per impulsar una massiva manifestació el proper 9 d’octubre que servesca per reivindicar l’agenda valenciana, avançar en els nostres drets socials i nacionals, i per posar de manifest la necessitat de donar una resposta a les legítimes reivindicacions del poble valencià davant el govern espanyol i les veus que defensen una involució en els drets i llibertats individuals i col·lectives.

Finalment, la Plataforma i la Intersindical Valenciana han fet una aposta per estretar les seues relacions i aprofundir en la col·laboració de totes dues entitats, amb la finalitat de treballar per enfortir les plataformes unitàries que servesquen per avançar envers un País Valencià més just, més lliure i més igualitari.