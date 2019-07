en defensa del territori

El GOB considera que encara hi ha molta feina a fer per la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes

Avui es compleix el primer any de vigència del Decret 25/2018, de 27 de juliol, sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears, publicat el 28 de juliol i que entrà en vigor l’endemà.

Aquesta norma és pionera i marca una fita important en la conservació d’aquesta comunitat biològica exclusivament mediterrània i d’una rellevància ambiental i social de primer ordre. Des del GOB hem donat suport en tot moment a la gestació, tramitació i aplicació d’aquest decret, ja que el consideram fonamental per abordar a nivell local alguns dels impactes, riscos i amenaces que afecten les praderies de posidònia a les Balears, tot i que evidentment la supervivència d’aquest hàbitat està qüestionada també per altres factors que intervenen a nivell global, com el canvi climàtic.

Passat un any des de l’inici en l’aplicació de la norma, volem repassar les determinacions més importants del decret, ja que consideram que la seva aplicació i desplegament encara té molts d’aspectes pendents.

El decret contempla també altres mesures adreçades igualment a millorar l’estat de conservació d’aquest hàbitat natural, entre les quals podem citar la realització d’un inventari d’impactes, la posada en marxa d’un pla de seguiment, i la creació del Comitè posidònia i del Fons posidònia. Aquestes mesures es troben a hores d’ara pendents de desenvolupament.

Com ja hem manifestat, les Illes Balears estan realitzant els darrers anys un esforç molt important en la protecció d’aquest hàbitat natural de conservació prioritària per a la Unió Europea, i sense dubte el decret de protecció de la posidònia és una eina magnífica per avançar cap a la millora en l’estat de conservació de les praderies.

Ara, més enllà de l’esforç i els recursos invertits en informació, cal no descuidar i impulsar convenientment la resta d’eines previstes al decret, en especial aquelles adreçades a controlar la qualitat de les aigües abocades per millorar-la, a habilitar camps de boies ecològiques a les praderies més degradades pel fondeig, i a reforçar la via sancionadora contra els que fondegin sobre posidònia.