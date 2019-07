Agressions sexuals

Col·lectius d'arreu criden a concentrar-se a l'AP de Barcelona per demanar justícia per la menor violada a Manresa

Títol de la imatgeCol·lectius d'arreu criden a concentrar-se a l'AP de Barcelona per demanar justícia per la menor violada a Manresa

Aquest dilluns hi ha prevista una gran concentració a 2/4 de 10 del matí a les portes de l'Audiència Provincial durant la que ha de ser última sessió del judici contra set homes d'entre 19 i 39 anys que estan acusats d'haver violat una menor de 14 anys l'octubre de 2016 a Manresa.

Fiscalia demana per aquests delictes penes d'entre 10 i 12 anys, i penes supletòries a dos d'ells per obstrucció a la justícia -7,5 anys- i per amenaces -1,5 anys. Per la seva part, l'acusació particular, que sí que acusa els processats d'agressió sexual, demana per a ells entre 20 i 25 anys de presó.