Jaime Pastor, politòleg

"No hi ha cap via reformista del règim per arribar a un reconeixement efectiu de la plurinacionalitat i a un pacte entre iguals"

Després de patir un intent de detenció, Jaime Pastor va haver d’exiliar-se a París. Era 1969 i el règim franquista havia emès una ordre de cerca i captura contra ell i altres estudiants. Finalment, va acollir-se a l’amnistia parcial de l’estiu del 76. Pastor a més de politòleg, professor de Ciències Polítiques de la UNED i editor de la revista VientoSur, és portaveu de Madrileños por el Derecho a Decidir. Militant de l’organització Anticapitalistas, en definitiva, és un dels intel·lectuals d’esquerres a l’Estat que més ha alçat la veu en defensa del dret a l’autodeterminació de Catalunya. Recentment, ha visitat Barcelona amb motiu del Congrés Historical Materialism, precisament per participar en una taula rodona sobre l’exercici d’aquest dret. Entre altres, és autor de Cataluña quiere decidir: ¿se rompe España? (Icaria, 2014), Qué son los movimientos antiglobalización? (RBA, 2002), Los nacionalismos, el Estado español y la izquierda (La Oveja Roja, 2012) o El Estado (Mañana, D.L. 1977).

Quan i per què decidiu organitzar-vos en Madrileños por el Derecho a Decidir?

Va ser a principis de juliol del 2017. Gent que en altres ocasions ja havíem mostrat certa sensibilitat amb el tema plurinacional, respecte a l’ambient dominant a Madrid, consideràvem que ja s’havia anunciat la possibilitat d’un referèndum a Catalunya i pensàvem que realment era important que es creés alguna plataforma per donar suport a la iniciativa, preveient que podria haver-hi una resposta dura per part del govern de Rajoy. Ens vam ajuntar gent del moviment veïnal, d’Anticapitalistes… la idea era que fos una plataforma de persones però vinculades a diferents col·lectius. Vam preparar un acte que permetés escoltar a Madrid la veu de la gent que des de Catalunya estava preparant el referèndum.



Malgrat l’existència de la plataforma, hi ha una part molt important de la societat espanyola que no reconeix el dret a l’autodeterminació. En quina mesura el no reconeixement ve determinat per la construcció d’Espanya com quelcom natural o teològic en comptes de revisable?

Sabem que som una minoria dins de Madrid i la societat espanyola, però també sabem que hi ha una realitat plurinacional que s’ha conformat al llarg de la història enfront del discurs de “només existeix una nació i és l’espanyola”, que únicament accepta una diversitat cultural però no una dimensió política d’aquesta diversitat de pobles. El nostre discurs havia de ser la defensa del dret a decidir aplicat al que passava a Catalunya i creiem que era important fer veure que no només afectava Catalunya. Pensem que el nacionalisme espanyol no va trencar ni amb la simbologia ni amb la versió de la història dominant sota el franquisme i, per tant, concebem la nostra tasca no només antirepressiva, sinó més aviat políticocultural, a contracorrent, a favor de fer cada vegada més visible la realitat plurinacional de l’Estat espanyol. També és una plataforna que es defineix republicana i creiem que és important introduir el dret a decidir sobre la forma d’Estat. Veiem que la monarquia apareix com un símbol màxim d’aquest visió uninacional, homogeneïtzadora i negacionista de la diversitat nacional.



Davant d’aquests qüestionaments, l’Estat ha contestat intensificant la repressió. És una mostra de debilitat o de fortalesa?

Crec que és una mostra de debilitat. Malgrat la posició timorata de l’esquerra espanyola en la defensa del dret a decidir de Catalunya, aquí constantment veiem articles i reflexions criticant l’esquerra per no haver assumit un nacionalisme espanyol. S’evidencia el complex de fracàs del nacionalisme espanyol en infondre una idea d’Espanya diferent de la procedent del franquisme. Hi ha certa consciència de la debilitat d’un nacionalisme espanyol, diguem-ne lliberal democràtic, desenganxat del franquisme. N’és un exemple l’aparició del llibre Imperofobia. Quan hi ha un intent de reconstrucció del nacionalisme espanyol, resulta que qui torna a lluitar per l’hegemonia dins del nacionalisme espanyol és un nacionalisme nostàlgic de la idea imperial d’Espanya i que, en certa manera, no renega del nacional catolicisme. En aquest sentit, diria que el nacionalisme espanyol, evidentment, és fort en el sentit que té un estat darrere. Per tant, el que es difon oficialment és aquesta idea d’Espanya gran, única, castellano parlant, que ni tan sols aplica idees que des de la Constitució es podrien aplicar, com la cooficialitat de les llengües. És fort perquè té un Estat darrere que reafirma l’exclusivitat de la nació espanyola, del castellà, d’una versió de la història que no reconeix aquesta diversitat de pobles… però al mateix temps, quan es veu qüestionat a Catalunya, al País Basc, a Galícia o a les Canàries, s’adona que culturalment no ha aconseguit que el nacionalisme espanyol sigui banal. Si excloem el futbol, l’esport, les grans victòries de la selecció espanyola, es pot dir que ni tan sols l’ús de la bandera, el símbol de la història d’Espanya, és assumit com quelcom quotidià. Continua fent-se un ús reactiu de la bandera espanyola, enfront Catalunya. Això és una mostra de la debilitat politicocultural del nacionalisme espanyol.



En gran mesura és un projecte fracassat, però no n’emergeix un de nou.



Arrossega la crisi del 98, en certa manera, que va generar finalment la decadència de l’imperi. El regeneracionisme del 98 porta a qüestionar-se la crisi de la consciència espanyola: què és Espanya. Ha fracassat com a imperi però també com a nació-estat, com a nacionalisme capaç d’integrar tota la seva diversitat interior. Només ha optat per l’assimilació, no per la integració. En la transició, amb un estat autonòmic, sí que hi ha un intent tímid de reconèixer la diversitat, però amb el terme de nacionalitats subsumit amb aquesta primera part de l’article 2, la indissolubilitat i indivisibilitat de la nació espanyola, i ja inclús amb el cop del 23-F de 1981, s’evidencia que no es volen fer passos endavant en aquest sentit. Els dos grans partits del règim, que a partir d’aleshores serà no només el PSOE sinó també Alianza Popular, després de la crisi de la UCD, pactaran la LOAPA i un projecte per posar un sostre al procés autonòmic. Per tant, podem dir que l’article del 155 i la sentència del Tribunal Constitucional són un tancament final de l’Estat autonòmic. La finestra d’oportunitat que es va obrir per al reconeixement de la diversitat nacional cultural en la transició apareix ben aviat tancada, bloquejada, a partir del 1981 i definitivament tancada amb la recentralització, evidentment també impulsada amb l’article 135 i el que suposa la recentralització a escala europea. Es combina article 135, en el pla austeritari econòmic, i el 155, en el pla de les competències, que cada vegada són més erosionades per part de l’Estat central.

El 80% de la societat catalana està a favor d’un referèndum, però hi ha forces polítiques que el defensen únicament pactat amb l’Estat. Creus que la unilateralitat és la via per possibilitar un pacte?