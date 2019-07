Violència masclista

"No és abús, és violació!" Concentracions arreu dels Països Catalans

Amb el lema "No és abús, és violació!", centenars de poblacions han realitzat oncentracions arreu dels Països Catalans per condemnar el cas de la violació múltiple de Manresa fa tres anys.

A #Badalona ho tenim clar #NoesAbusesViolacio. Quan el poble ha de sortir al carrer dia sí dia també per vetllar per sentències ajustades a la gravetat del delicte de violació és que cal eliminar d'arrel el patriarcat del codi penal i del sistema judicial. Ens hi va la vida. pic.twitter.com/f4t2qYnGfe — Dolors Sabater Puig (@mariadolorsa) 8 de juliol de 2019

Avui a la concentració a #Reus contra el cas de violació múltiple de #Manresa que s’està jutjant a l’Audiència de Barcelona.

No és abús sexual, és agressió sexual.



Sororitat amb la supervivent #Josietcrec #NoÉsAbúsÉsViolació



Fotos Núria Pàmies pic.twitter.com/j8qXXmzZ5Y — 🎗ANCDones (@ANCDones) 8 de juliol de 2019

"No és abús, és violació!"



Concentració a Granollers per reclamar justícia per l’agressió sexual en grup a una menor a Manresa.pic.twitter.com/gzYg6rxF4W — Llibertat.cat (@Llibertatcat) 8 de juliol de 2019

"No és abús, és violació!"



Concentració a la plaça Sant Jaume de Barcelona contra la violència masclista i per reclamar justícia per l’agressió sexual en grup a una menor a Manresa.#NoEsNo #NomesSiEsSi pic.twitter.com/184nKWT98a