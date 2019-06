#OmplimEstrasburg

'Pugem i Omplim Estrasburg' es mobilitza per al 2 de juliol

La mobilització per al dia 2 de juliol anem a Estrasburg té com a objectiu "defensar els nostres drets, els dels nostres Eurodiputats Carles Puigdemont, Oriol Junqueres i Toni Comín", així com reivindicar "el dret de Catalunya a l'autodeterminació." La iniciativa ja compta amb amb un manifest amb 30.000 signants.

Aquesta marxa denuncia que l'Estat espanyol "està traslladant a la Unió Europea la solució repressiva a la demanda pacífica, cívica i democràtica dels Catalans de poder decidir lliurement el futur de Catalunya dins la Unió Europea." I recorda que el Regne d'Espanya ha anunciat que no s’ajustarà a les conclusions de l’Informe del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l’ONU, fet que posa de manifest "l’arbitrarietat de la presó preventiva dels representants polítics i activistes catalans."

Per difondre la campanya #2JTotsAlParlamentEU s'han realitzat vídeos de la convocatòria d'aquesta mobilització per al dia 2 de juliol a Estrasburg.

Manifestants i 30.000 signants al cor d'Europa

La nota de premsa dels organitzadors d'aquesta mobilització recorda que el 26 de maig de 2019, més d’1.700.000 catalans vam escollir el President Carles Puigdemont, el Vicepresident Oriol Junqueras i el Conseller Toni Comín per a representar- nos al Parlament Europeu. I que "L’Estat espanyol amb la seva acció repressiva els impedeix exercir el seu mandat, i això amb la complicitat del President del Parlament Europeu, Antoni Tajani. Si tots aquests catalans no reaccionem, ens quedarem sense representació política a Europa."

També expliquen aquesta iniciativa com la d’"un conjunt de ciutadans, entitats, col·lectius i plataformes cíviques d’arreu de Catalunya, que promou la participació massiva, cívica i pacífica, a la manifestació convocada pel Consell de la República pel dia 2 de juliol, davant del Parlament Europeu, a Estrasburg, de reivindicació dels nostres drets polítics com a Europeus i de denúncia de l’acció repressiva de l’Estat espanyol i davant del silenci còmplice de les Institucions de la UE." També promouen la subscripció pública d’un Manifest per la defensa dels drets polítics com a ciutadans Europeus, del dret a l’autodeterminació de Catalunya i dels drets dels eurodiputats catalans a representar-nos al Parlament Europeu.

Aquest Manifest serà llegit en l’acte central de la concentració del dia 2 de juliol, al Estrasburg. Tres representants de les persones signants del Manifest i de les entitats que li donen suport entregaran, al Registre del Parlament Europeu, una carta adreçada al President del Parlament Europeu amb el Manifest.



El Manifest compta, a hores d’ara, amb el suport de 30.000 persones que l’han signat. Més enllà d’aquest suport, la Iniciativa Pugem i Omplim Estrasburg també té el suport explícit d’entitats dels següents col·lectius i plataformes cíviques ciutadanes, actives en sectors ben diversos:



• La Coordinadora de l'Advocacia de Catalunya

• Associació Atenes

• Associació Drets

• Juristes Drets Humans Maresme

• CartesxRepública

• Clam per la Llibertat

• Madrid Derecho a Decidir

• ADICs en XARXA

• Sanitaris x República

• Sector Públic per la Independència

• Querellants x República

• No em canviïs la llengua

• Catalans d’arreu per la República

• Catconsum.cat

• Junts x República

• Mossos per la República Catalana

• Comuni_CATs

• Fem Consell (Coordinadora Voluntaris CxRep)

• Esportistes x República

• UPC pels Drets Civils

• UB per la República

• UAB per la República

• Col·lectiu Clínic per la democràcia

• Crida Nacional Argentona - @tornaran

• Cantaires de Ponent

• Lleidatans amb Puigdemont

• Pirinencs amb Puigdemont

• Associació de Municipis per la Independència

• ANC France

• Collectif 06 de solidarité avec le peuple catalan

• Foreign Friends of Catalonia