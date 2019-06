Municipals 2019

La CUP insta ERC i En Comú Podem a moure fitxa si vol ampliar el govern

Ahir al vespre, al Casal Popular Sageta de Foc, la CUP de Tarragona va convocar una assemblea oberta a tota la ciutadania per tal d’exposar tota la feina realitzada durant les darreres setmanes respecte el pacte d’investidura i la formació d’un nou govern a l’Ajuntament de Tarragona.

En aquesta segona assemblea oberta, la primera ja s’havia realitzat prèviament a la convocatòria del Ple d’investidura del passat 15 de juny, l’assemblea local va presentar un informe amb totes les reunions i acords presos des de llavors, tant a nivell intern com respecte a les converses mantingudes amb la resta de forces polítiques del plenari. Alhora, totes les persones que van participar en aquesta trobada, van poder realitzar preguntes i formular propostes al respecte tots els temes tractats.

En aquesta reunió, l’Assemblea Local va presentar el document que ha elaborat per tal de presentar a les dues forces polítiques que conformen l’actual govern municipal una proposta programàtica de transformació, com a pas fonamental per una possible entrada de les dues regidores de la CUP a la corporació.

Per unanimitat, les persones que van participar en aquesta assemblea, van aprovar els continguts d’aquest document, el qual s’estructura en vuit línies estratègiques de forma anàloga al programa electoral que la CUP va defensar en les eleccions del passat 26 de maig.

Es tracta d’un document de propostes clau per iniciar les negociacions i per tal que el canvi de govern a l’Ajuntament no sols signifiqui un canvi de sigles i cares, sinó un inici de transformació en la dinàmica del govern front aquells principals temes que afecten actualment la ciutat en diferents matèries: urbanisme, habitatge, patrimoni, igualtat de gènere, transparència i participació...

Més enllà dels continguts d’aquest document, també es va debatre sobre la metodologia i el calendari que cal establir per tal d’encarar aquestes negociacions. L’assemblea va considerar prioritari que aquestes converses s’iniciïn el més aviat possible, tenint en compte que les dues forces polítiques que conformen l’actual govern ja han aprovat un organigrama i un document d’acció governamental al marge de la CUP. A l’assemblea oberta hi va haver unanimitat a l’hora de determinar que, en cas que sigui possible arribar a un acord programàtic entre la CUP, ERC i ECP, la incorporació de la CUP al govern s’ha de produir abans que finalitzi la primera quinzena de juliol.

Per tot plegat, la formació de l’esquerra independentista entén que si ERC i En Comú Podem tenen interès en que la CUP formi part del govern d’aquest nou mandat, la primera reunió per engegar les negociacions hauria de tenir lloc com a màxim la setmana vinent i amb la participació de tots els actors interessats, tal i com ja va demanar la CUP el passat 13 de juny.