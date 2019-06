Medi ambient

La CUP insta a la Generalitat a que s’investiguin els motius de la fuita d’amoníac al complex petroquímic de la Pobla de Mafumet i que es facin públics

La CUP Crida Constituent ha entrat diverses preguntes a registre per instar a la Generalitat de Catalunya a investigar i fer públics els motius de la fuita d’amoníac que va tenir lloc el passat divendres a l’empresa Carburos Metálicos de la Pobla de Mafumet (Tarragona), i les conseqüències que se’n deriven així com les possibles irregularitats en el procediment d’activació del PLASEQCAT, les possibles emissions de gasos tòxics a l’aire i les responsabilitats de l’empresa davant d’un accident laboral que va provocar la mort d’un treballador, una persona ferida de gravetat i set persones més que van ser ateses in-situ.

Per altra banda, la CUP també demana a la Generalitat que facin públiques les conseqüències d’aquest accident pel que fa a l’emissió d’elements químics i tòxics a l’atmosfera. Motiu pel qual, la CUP insisteix un cop més en la necessitat de realitzar un estudi independent de la qualitat de l’aire, per tal de poder saber quines conseqüències té l’activitat d’aquesta indústria en la salut del veïnat dels municipis propers als dos complexos. Una qüestió, que des de la creació de la Taula de Qualitat de l’Aire al Camp de Tarragona s’ha vist obstaculitzada.

Finalment, la CUP recorda que aquest accident no és un cas aïllat, sinó que es porta denunciant reiteradament la manca de garantia que presenten les empreses dels dos complexos petroquímics, ja no sols per a la salut i seguretat dels seus treballadors i treballadores, sinó també per a la salut i seguretat de la població dels municipis propers a aquestes instal·lacions i en aquest sentit, també s’ha sol·licitat documentació.