Cultura popular

La CUP de Tarragona insta Ricomà a redactar un protocol per unes festes majors inclusives

Des que la CUP és present a l’Ajuntament de Tarragona, cada vegada que se celebren festes majors o diades es reivindica que siguin realment unes festes populars i de tarannà democràtic. La formació sempre ha considerat que és injustificat que siguin els càrrecs electes, els patrocinadors i l’Església, i no les entitats qui optin a ocupar posicions de privilegi en ser convidades a espais com el balcó principal de l’Ajuntament per presenciar actes destacats de la Festa Major.

Amb l’entrada del nou govern, la CUP celebra que per primer cop s’hagi invitat a les colles castelleres a ser protagonistes del balcó, en motiu de la Diada Castellera de Sant Joan, Diada Nacional dels Països Catalans. Tanmateix, considera que aquest gest tot i que simbòlic i representar un avenç, és insuficient, motiu pel qual les conselleres de la CUP participaran de la diada a peu de la plaça.

En aquest sentit, tenint en compte la proximitat en el calendari de les dues festes majors tarragonines, la CUP insta el nou govern municipal a desenvolupar un protocol, que compti amb la participació de totes les forces polítiques i les protagonistes directes de les festes, per tal d’avançar cap a unes festes majors inclusives i democràtiques.

La CUP creu, que més enllà de la qüestió de quines són les persones o entitats convidades a participar als actes que se celebren a la plaça de la Font des del balcó de l’Ajuntament, caldria afrontar aspectescom ara l’accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda o la inclusió de persones amb dificultats sensorials, per tal que també puguin ser espectadores i protagonistes de la festa. Així com també que es tinguin en compte d’altres qüestions no menys importants, com ara la participació dels xiquets i xiquetes, l’habilitació de lavabos públics, el servei de transport públic...

La CUP encara va més enllà, i planteja al nou govern que d’una vegada per totes, revisi l’emplaçament i el programa d’actes de les dues festes majors de la ciutat, per tal que aquestes no sols es realitzin al centre, sinó que també tinguin presència als diferents barris de la ciutat. I, recorden, que la cohesió de la ciutat, així com un programa descentralitzat de festes, són propostes que compten amb el consens de totes les forces polítiques representades al saló de plens.