pensionistes

Continuen les mobilitzacions dels pensionistes cada dilluns

Aquest dilluns 17 de juny, la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions (COESPE), portaran a terme mobilitzacions en tot l'Estat. Una vegada més seran prop de 300 poblacions i milers de ciutadans/as les que sortiran al carrer,

per a reclamar pensions dignes per a nosaltres i per a les generacions esdevenidores.

Sortiran al carrer a protestar, com porten anys fent-ho, davant el desinterès de la classe política del país, que triga mesos a formar Govern, a pesar que els problemes de la gent són cada dia més greus i apressants.

Després d'aquesta jornada, donaran una certa treva al nou Govern, 100 dies de cortesia, però no van aturar, ens reforçaran en tots els nostres pobles i ciutats, portant el nostre missatge a la gent en els seus llocs de descans estiuenc, i tornaran al setembre amb forces renovades.

Tornaran, perquè salvar el nostre Sistema Públic de Pensions, el consideren vital per al futur del nostre país, dels nostres fills/as i néts/as, i tornarem amb forces renovades, perquè mai al nostre país, les elits econòmiques i polítiques havien tractat a les persones majors amb el menyspreu que l'estan fentara (tracten de privar-nos dels nostres drets, quan ha estat gràcies a la nostra

incansable lluita, que la societat pugui gaudir avui d'aquests drets).

Demanen la formació d'un Govern progressista immediatament, i demanem al nou Govern, que els seus dues primeres mesures siguin: aprovar la revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC real, i igualar les pensions mínimes als 900 euros del SMI.