Per la República

Consulta popular a Bunyola sobre el model d’estat: monarquia o república?

El pròxim dissabte dia 22 de juny se celebrarà a Bunyola una Consulta popular sobre el model d’estat a semblança de les que s’han anat celebrant durant els darrers mesos a altres localitats de Mallorca (Valldemossa, Esporles, Artà, Santa Maria...)

El lloc de la celebració serà a les arcades de l’antic Mercat. Hi podran votar tots els habitants del municipi majors de 16 anys entre les 9 i les 14 hores. Els resultats es faran públics en acabar el recompte, cap a les 14.30 hores.

Es tracta d’una consulta simbòlica on els votants podran escollir entre dos tipus de model d’estat: Monarquia o República.

Per contribuir al coneixement d’aquests dos models d’estat i poder-los debatre s’ha organitzat una conferència a càrrec de l’historiador Manel Santana amb el títol “República i monarquia. Reflexions i contextualització històrica d’ambdós models.” Es comptarà amb la participació del músic Miquel Brunet. Aquest acte se celebrarà a l’Espai Climent Garau de la localitat (carrer de Santa Catalina Thomàs, 9) el divendres dia 21 a les 19.30 hores.

Aquests actes estan organitzats per un grup de veïns del terme municipal de Bunyola, amb el suport d’Alternativa per Artà, Assemblea Popular de Porreres, Ateneu Popular d’Esporles, Ateneu de Pollença, Col·lectiu Es Fibló de Llubí, Independents d’Artà, La Valldemossa que Volem, Obra Cultura Balear, S’Ateneu Santa Margalida, i Volem Biniali-Sencelles-Ruberts-Jornets.

Consultes a Mallorca

Aquestes organitzacions ja van organitzar entre el 31 de març i 7 d'abril 12 consultes populars sobre monarquia o república als municipis mallorquins d'Alaró, Artà, Esporles, Llubí, Palma, Pollença, Porreres, Santa Margalida, Sencelles, Sóller, Sineu i Valldemossa.

En total, van votar 3.368 persones (1.698 dones i 1.670 homes), de les quals 3.191 es van decantar per la república i 152 per la monarquia. Hi ha hagut també 18 vots en blanc i 7 vots nuls. (veure el resultats)

Els organitzadors van fer una valoració en general molt positiva, ja que la participació la població va ser molt destacable, tenint en compte que es van organitzar des de la societat civil per persones voluntàries; es van dur a terme sense cap tipus d’incident, en un ambient cívic i festiu; les persones que es van acostar a votar ho han fer amb gran satisfacció i il·lusió perquè van poder expressar la seva opinió sobre una qüestió que consideren important i sobre la qual mai havien estat consultades; les consultes van aconseguir rompre el silenci generalitzat sobre el model d’estat, obligant als partits polítics de les Illes Balears a posicionar-se sobre aquesta qüestió central; van tenir una repercussió mediàtica molt notable, que va afavorir el debat i l’intercanvi d’idees entre la població sobre una qüestió que el règim del 1978 s’esforça en tapar; van enfortir la cultura democràtica de la població i la llibertat d’expressió, normalitzant el dret de la ciutadania a votar quin model d’estat prefereixi l’organització de les consultes per part dels diferents col·lectius va enfortir també el teixit comunitari i associatiu mallorquí. Una societat civil forta i organitzada és un ingredient imprescindible per a assolir una societat plenament democràtica.