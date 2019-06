Cultura Popular

Castells al cim del Canigó en la preparació per regenerar la Flama 2019

Aquest diumenge els Maduixots, castellers de l'Alt Maresme han bastit novament un pilar en un cim emblemàtic de la geografia catalana, el Canigó. Un grup de 25 castelleres han participat de l’Aplec del Canigó on es porten els feixos de llenya al cim de la muntanya per regenerar la flama.

Amb la sortida al Canigó, els Maduixots van gaudir de l’Aplec conjuntament amb persones vingudes d’arreu de la geografia dels Països Catalans, tot plegat en un dia en què la meteorologia va acompanyar.

Ara, està tot preparat per a la regeneració de la Flama del Canigó 2019. A continuació, la tradició marca que el 22 de juny un grup d'excursionistes del Cercle de Joves de Perpinyà pren el foc que des de l'any 1955 crema al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà i el porta al cim del Canigó. Com cada any, passaran la nit vetllant la Flama i, a trenc d'alba, faran el descens per dur la flama arreu del país. D'aquesta manera, tots els pobles i ciutats dels Països Catalans encenen les fogueres de Sant Joan amb la flama del Canigó. (veure festes.org)

La Flama del Canigó és una tradició jove però arrelada, una festa participativa i viscuda intensament. Carregada de manifestacions i sentiments, la Flama és un lloc de trobada de catalans i catalanes i, sobretot, una gran manifestació cultural i identitària.

La Flama continua creixent edició rere edició i la d'enguany arribarà a uns 400 municipis. Enguany, el missatge ha estat redactat per la la president del Parlament, Carme Forcadell, des de la presó d'Alcalà Meco on ha fet una crida a sortir "a rebre la flama, gaudiu de la vida i de la nostra festa de Sant Joan, la festa nacional dels Països Catalans i sàpigueu que, passi el que passi, ens retrobarem en llibertat".