Assatjaments i acomiadaments contra la CGT a Ecoparc3

Per aquests motius convoquem el dia 14 de juny a les 11.30h a una concentració a les portes de l’empresa per exigir que es retirin les sancions i es readmeti al treballador.

A Ecoparc3 la situació ja fa un temps que es va enrarint i les sancions van començar a fer-se habituals. Des de la secció sindical de CGT sempre s’ha fet costat i s’ha donat suport a tots els companys que ho han necessitat.

El punt més algit però, han estat els dos últims mesos, amb la doble sanció a un company que fa de Secretari del Comitè d’Empresa. A la sanció expliciten com a coses que se li imputen accions que ha realitzat com a membre del Comitè, demostrant doncs la clara intenció d’atemoritzar-lo i que deixi de complir amb les seves obligacions i per tant acabar perjudicant a tots els seus companys.

Dins d’aquesta onada represora també s’ha acomiadat a un treballador afilliat a la CGT per demanar ajuda de personal amb millor formació per apagar un incendi amb explosió. Aquesta situació es torna molt més greu quan el dia anterior ell mateix va comunicar a l’empresa que considerava que no estava suficientment format i demanava que se li amplies la formació que datava del 2010.