#Porcades

La ministra Delgado marxant dels actes de la memòria contra el nazisme a Mauthausen en el moment que el Govern recorda el pres polítics Raül Romeva; el dia que PP, Cs i el PSOE van aprovar l’aplicació del 155; la repressió violenta de l’1-O per part de la policia espanyola; el Jordi Cañas insultant i atiant l’odi contra Catalunya als mitjans públics de comunicació i el president socialista de la Junta d’Andalusia Rodríguez de la Borbolla que ens va dir porcs fa quatre dies; l’actitud de la justícia espanyola en les seves pràctiques judicials: presó preventiva sense motiu, intents d’impedir l’exercici democràtic de fer de candidats, censura de testimonis en el judici de la ignomínia.

També les provocacions d’Arrimades i Albert Rivera explicant mentides per fomentar l’odi; el joc brut de les clavegueres de l’Estat per intentar abatre la democràcia a Catalunya, les editorials plenes d’odi dels dos principals diaris de Catalunya com El Periódico i La Vanguardia.

L’afusellament de la figura de Puigdemont a les festes d’un poble amb majoria absoluta del PSOE, les proclames feixistes de Casado contra els independentistes; els insults contra el president Torra i Puigdemont i els presos polítics catalans; les mentides contra els mitjans públics catalans; els impunes atacs contra la immersió lingüística; l’actitud d’Iceta i altres dirigents dels socialistes catalans callant davant la repressió contra l’independentisme; els incompliments de les inversions a Catalunya per part dels diferents governs espanyols siguin del PP o del PSOE; L’espoli fiscal que patim els catalans per robatori constant durant els 40 anys de dèbil democràcia; l’actitud amenaçadora dels Borbons espanyols contra Catalunya; el boicot del govern espanyol a l’economia catalana incentivant i obligant a la marxa d’empreses de Catalunya; la utilització de les inspeccions fiscals per reprimir les petites i mitjanes empreses catalanes…