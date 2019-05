Ni presos ni exiliats

Presentació de “Tres dies a la presó” de Jordi Cuixart i Gemma Nierga a Tarragona

Òmnium Cultural al Tarragonès ha organitzat el pròxim 16 de maig a les 19h a la presentació del llibre “Tres dies a la presó” de Jordi Cuixart i Gemma Nierga. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes del Campus Catalunya de la URV (Avinguda Catalunya, 35, Tarragona) i l’entrada serà gratuïta.

Per presentar el llibre, comptarem amb una conversa entre el vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri de los Rios, i l’autora de l’obra, Gemma Nierga. Un moment únic per conèixer de primera mà com van ser les converses de la periodista amb el president de l’entitat, Jordi Cuixart.

Es tracta del llibre “Tres dies a la presó, un diàleg sense murs”, en què es recullen les converses entre la periodista i el president d’Òmnium Jordi Cuixart. S’hi aborda la trajectòria personal de Cuixart, la convivència a la presó i els fets polítics més rellevants viscuts fins al seu empresonament, i pels quals se li demanen fins a 30 anys de pena. El president reflexiona sobre el seu futur i el seu paper en la lluita per les llibertats civils, la reivindicació dels quals s’ha convertit en el seu principal objectiu.