Municipals 2019

La CUP Mataró presenta la lista i les eixos de programa electoral

Amb el lema “Som-hi! Mataró, municipi valent cap a la independencia i la transformació” la CUP ha explicat les seves propostes per a la capital del Maresme de forma molt visual i agrupades en quatre eixos:

“On” volem viure (color verd): Mataró, adaptat a l’entorn, energèticament sobirà i cap al residu zero.

“De què” volem viure (color blau): per una economia al servei de les classes populars. Gestió i control públic dels serveis col·lectius.

“Com” volem viure (color violeta): Mataró, feminista, inclusiu i cohesionat. Justícia social i fiscal. Habitatge digne.

Com volem “ser” (color groc): Vertebrem els Països Catalans des dels municipis. Per una cultura socialment emancipadora.

Diverses candidates i candidats han començat a desgranar propostes de la CUP per a la legislatura 2019-2023.

La Carme Polvillo (1) ha presentat la llista i ha explicat que una de les nostres prioritats continua essent la lluita contra l’especulació urbanística i, ara més que mai, que l’Ajuntament incideixi de forma ferma i urgent per resoldre l’emergència habitacional i el dret a un habitatge digne i assequible per a tothom.

En Juli Cuéllar (2) ha exposat les propostes de la CUP en defensa del comerç de proximitat i ha advertit que una de les nostres línies vermelles és impedir l’ampliació del centre comercial Mataró Parc.

En Marc Ràmia (3) ha deixat clar que el model d’urbanisme sostenible que plantegem des de la CUP no té res a veure amb la nefasta gestió que fins ara han estat fent els governs municipals de la ciutat.



La Maria Barba (6) ha posat èmfasi en la visió feminista de la CUP. Lluitem per abolir l’explotació de gènere patriarcal i per una ciutat feminista per al 100% de la població, tant dones com homes.

La Júlia Reniu (7) ha fet una pinzellada de les propostes de la CUP per al jovent, inclosos l’oci no sexista ni consumista i les facilitats per estuidar, com ara el transport públic gratuït des de Mataró fins a les universitats.

En Carlos Garcia (8) ha explicat que entenem la República Catalana com un vehicle per desplegar un model social més just i que la manera d’implmentar la independència, la desobediència, ja és un camí cap a aquesta transformació sical.

En Joan Jubany (20) ha posat l’afer de Can Fàbregas com a exemple de nefasta gestió dels dels responsbles polítics i econòmics d’una capgrossada que fins ara ha costat milions d’euros de diner públic en benefici d’interessos privats. Aquesta legistalura, des de la CUP tenim el repte de “donar la volta al mitjó” i trobar una solució imaginativa per reparar el mal fet pel autors intel·lectuals del desmuntatge de Can Fàbregas, i que no costi ni un cèntim més de diner públic.

La Juliana Bacardit (25) i la Maria Sans han presentat les propostes de la CUP en matèria d’educació. Seguim oposant-nos a la zona única escolar i defensem l’educació pública i de qualitat.

En Manolo Andújar ha esbossat el model de mobilitat que defensem: primer els vianants, les bicicletes, el transport públic i per últim el vehicle privat.

La llista electoral de la CUP Mataró és la següent:

1. CARME POLVILLO I ALOMÀ

2. JULI CUÉLLAR I GISBERT

3. MARC RÀMIA I JESÚS

4. LARA NAVARRO RAMIREZ

5. ANTONI GUIRAO I MOTIS

6. MARIA BARBA I FERRER

7. JÚLIA RENIU I GONZÀLEZ

8. CARLOS GARCÍA CÁDIZ

9. SÍLVIA BOFILL MAS

10. ANTONIO LÓPEZ DE HARO

11. VICTÒRIA CARRIÓ I ROLDAN

12. ORIOL ALCALDE I FLORIACH

13. ANA PEREZ I PAEZ

14. BERNAT PÈLACH I SAGET

15. AIDA VIZA I SÁNCHEZ (Independiente)

16. CARLES LLIVINA I RIBOT

17. MARIA JOSE CONSOLACIÓN ZALOÑA I SAINZ

18. JAUME PUNSOLA I IBÁÑEZ

19. LAIA DE BALANZÓ I AGUILAR

20. JOAN JUBANY I LORENTE

21. NURIA PARERA I PERA

22. ELOY COT I ROCA

23. ROSER ALONSO I PUIGDERRAJOLS

24. AGÀPIT BORRÀS I PLANA

25. JULIANA BACARDIT I GARRIGA

26. JOSEP XAUBET I VILANOVA

27. MARTA CANAL I VIDAL

Suplents

1. XAVIER SAFONT-TRIA RAMON

2. NEUS BULLICH SOCIES

3. RUT BUQUET I XIRAU

4. JOSEP RIERA I PORTA

5. TERESA FITÉ I GIRVES

6. ORIOL MONTSERRAT I BOSCH

7. ALBA MARTÍNEZ I PAREDES

8. JUAN HUERTOS I FERRER

9. LOURDES TORRICO I CODONY

10. MIQUEL TORNER I ROCA