Municipals 2019

La CUP Deltebre presenta el cartell i els eixos principals de la campanya electoral

Aquest dilluns 6 de maig, CUP Deltebre ha presentat en roda de premsa el cartell de campanya on Imma Ebri, número 3 de la llista, ha explicat que “Aquest cartell reflexa el nostre programa per als anys 2019/2023. Un programa on l’eix feminista és present en tots els àmbits d’actuació. És l’hora d’aportar una nova mirada al nostre poble.” La cupaire ha remarcat que aquests propers anys aporten una nova mirada a la política municipal feta fins ara a Deltebre. Una política feta de manera assembleària, amb participació ciutadana real i amb total transparència”.

Tal i com a explicat Dayana Santiago, “la CUP entenem el feminisme com una pràctica i lluita per la llibertat, la igualtat, la justícia i la no discriminació, exclusió o explotació de les dones pel fet de ser-ho”.

Àlex Aliau, ha explicat que Deltebre a d’apostar per la cultura, “hem de fer del nostre poble un poble on es valoren els i les artistes locals, un poble on tinguem una sala d’exposicions en condicions, on tinguem una agenda cultural per a totes les edats..” el cupaire ha acabat dient que “fomentar la cultura aporta, marcar Deltebre a l’agenda de la gent de tot el territori, economia al poble i turisme sostenible.

Gina Casanova ha estat l’encarregada de parlar sobre joventut on la cupaire ha remarcat “el jovent de Deltebre ha estat fins ara un dels col·lectius més oblidats, on partides pressupostaries no s’han utilitzat o el pla de joventut aprovat fa 2 anys i que encara no s’ha posat en marxa. El jovent del poble és el motor i el futur i se l’ha de cuidar.” Per aixó, explica que “la joventut, al nostre programa electoral, és un dels eixos principals on portem propostes ambicioses per poder millorar la seva qualitat de vida i d’oci.”

Per acabar, Jordan Turón ha explicat que apart del feminisme, cultura i joventut, “un dels eixos que no oblidem és la creació de sobiranies perquè, som una organització municipalista i independentista i per això continuarem lluitant des del municipi per aconseguir la República catalana que entre totes vam defensar als col·legis el dia 1 d’octubre del 2017.