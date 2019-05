Municipals 2019

La CUP de l’Arboç aposta per les propostes per enfortir el territori

L’acte celebrat diumenge 18 va comptar amb la presència de Vidal Aragonés, diputat de la CUP al Parlament.

“Territori en perill: propostes per a l’enfortiment socioeconòmic local” és el nom de l’acte que es va organitzar el passat diumenge 18 de maig des de diverses assembles de la CUP del Baix Penedès. Així doncs, la CUP de l’Arboç, Decideix Llorenç i les persones que col·laboren amb l’organització de Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès, van participar d’una jornada de debat i reflexió a propòsit del territori.

L’esdeveniment es va iniciar anant a peu fins a una de les zones arbocenques afectades pel projecte del Logis Penedès, el Papiol. Allà, es va muntar un debat en què el diputat Vidal Aragonés plantejava com des de la CUP al Parlament s’aposta per la defensa del territori com a eina per l’apoderament local. Les candidates a l’alcaldia de l’Arboç i Llorenç, Maria Mestre i Irene Sardà, respectivament, explicaven els projectes que s’han treballat fins ara a les respectives assemblees, així com també les propostes actualitzades de cara a les eleccions municipals. Els nuclis de suport de Sant Jaume dels Domenys i la Bisbal del Penedès també hi van dir la seva, a banda de reivindicar la feina, implicació i organització diària i no només en períodes electorals.

La CUP està posicionada a favor de la creació de la Regió Agroalimentària del Penedès, ja que considera que és un element impulsor i dinamitzador d’aquest enfortiment socioeconòmic local.

Després del col·loqui, es va gravar un vídeo amb algunes de les persones participants a l’acte, i que pretenia aglutinar totes les idees plantejades durant la jornada. Ben aviat se’n podrà veure el resultat. Per acabar, es va fer un vermut per tancar l’acte, compartir moments i recuperar forces de cara a la darrera setmana de la campanya electoral