La batalla per l’aigua a Sabadell

Lluís Perarnau, regidor de Serveis Municipals per la Crida per Sabadell

Fa temps que es produeix un desembarcament d’antics càrrecs polítics al sector privat de l’aigua, amb el grup AGBAR, propietat de la multinacional francesa Suez i Caixabank, al capdavant. No faig ara cap descobriment. La llista és llarga i el ventall polític ampli. Remuntant-nos als anys 90 trobem un ex conseller de Pujol, Xavier Bigatà, com a president de CASSA. Més recentment i en diferents empreses del sector, tenim la incorporació de David Madí i Santi Vila pel costat dels convergents, la de Laia Bonet i Jordi Valls pel PSC i a Francesc Baltasar i Imma Mayol per part d’ICV. Exemples clars del que totes entenem com a “portes giratòries”.

És en aquest context que hem de situar l’acció política de connivència i seguidisme practicat pels governs del PSC-Bustos amb la companyia Aigües de Sabadell i que el govern de transformació ha trencat en aquest mandat. El punt més destacat ha estat, sens dubte, en l’expedient tarifari. Hem aconseguit que les tarifes de l’aigua siguin les del 2015, sense cap increment. Hi ha hagut diferents intents per part de la companyia d’establir increments sense haver-ho acordat amb l’Ajuntament. Al desembre de 2017, amb un increment del 3,9%. Unes setmanes després, amb un augment del 6,25%, expedient que va ser rebutjat al ple de març de 2018. Finalment, després que la Comissió de Preus de Catalunya resolgués a favor de l’Ajuntament, Aigües de Sabadell va acceptar els plantejaments de la part pública i es va acordar un expedient tarifari amb un increment 0. Ha quedat per al mandat vinent fer un nou expedient tarifari amb criteris ambientals, que junt a criteris socials es fixi l’objectiu de reduir els nivells de consum per càpita.

Però un altre dels aspectes en què s’ha trencat també amb la política de mandats anteriors és en l’actuació com a part pública en el Consell d’Administració d’Aigües de Sabadell. Cal fer constar que des del 2013 CASSA és propietat d’AGBAR i que l’Ajuntament de Sabadell té una participació minoritària en la societat (20%). El 2016, la direcció de CASSA va aprovar un pla de viabilitat de l’empresa Ribatallada, empresa del grup que havia generat un deute de més de 7 milions d’euros fruit de la seva gestió immobiliària. De les diferents opcions que tenia per fer front a la situació de l’empresa (refinançament, venda d’actius...), AGBAR va imposar l’ampliació de capital, tot i l’oposició de l’Ajuntament. El govern municipal entén que aquesta via, l’ampliació de capital, representa una autèntica transferència de recursos públics a mans privades. Aquests fons, provinents de la venda de participacions en societats, com la d’Aguas de Ponte Preta (Cap Verd), o de la venda de solars, en comptes d’anar a sanejar una empresa totalment privada (Ribatallada), haurien d’anar a finançar inversions en la xarxa d’abastament d’aigua. Així ho hem estat defensant fins al final del mandat, bloquejant que la destinació dels fons d’alguna operació en concret fos una altra diferent que la millora de la xarxa.

Pel que fa al pla d’inversions a la xarxa d’abastament, en aquest mandat hem avançat amb l’aprovació de Pla Director de l’Aigua a l’octubre del 2017. Un pla que preveu unes inversions de 64 milions d’euros en 15 anys per renovar 147 quilòmetres de canonades que han arribat al final de la seva vida útil. Però no hem avançat prou sobre quina part de les inversions correspondran a CASSA i quina part haurem de pagar totes a través de la tarifa. Des de la Crida per Sabadell assenyalem clarament la responsabilitat de l’empresa. Si avui ens trobem amb una xarxa excessivament envellida és perquè l’empresa no ha vetllat per un nivell d’inversions suficient per a la necessària renovació de la xarxa des de fa molts anys. El mínim que se li pot demanar a una empresa que des del 1994 té garantit un 12% de beneficis sobre la facturació d’un servei com el de l’aigua en règim de monopoli en una ciutat de 212.000 habitants és que faci les inversions que toca. És per això que, des de la Crida per Sabadell, el control i la fiscalització de la concessió del servei d’aigües seran prioritaris en el proper mandat.

D’altra banda, Sabadell forma part junt a 25 municipis més de l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública (AMAP) des de la seva constitució el gener de 2018. La missió de l’AMAP és difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-s'hi. Així, en el marc de treball, coordinació i col·laboració entre municipis establert a l’AMAP, hem donat suport al procés de municipalització de l’aigua a Terrassa i a Barcelona i l’AMB, entre d’altres. En aquest mandat també hem iniciat l’estudi jurídic de la constitució i estatuts de CASSA, un estudi que caldrà aprofundir i desenvolupar en el proper mandat per plantejar-nos avançar amb pas ferm i amb garanties el camí cap a la municipalització, cap a la gestió pública d’un bé públic com és l’aigua.