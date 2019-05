17-M

L’STEI Intersindical pren el compromís de lluitar contra LGTBIfòbia

L’STEI Intersindical –com a sindicat sociopolític– es compromet amb la lluita LGTBI tant als centres de treball on tenim representació com al carrer fent costat a les organitzacions i moviments socials que treballen per defensar els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i interxesuals i per eradicar de les empreses i de la societat en general l’homofòbia, la lesfòbia, la bifòbia i la transfòbia. Tenint en compte que "El món del treball, a on les persones hi passen gran part del seu temps i a on estableixen bona part de les seves relacions socials, és també un àmbit en el qual es donen sovint situacions de discriminació contra les persones LGTBI"

Ho ha fet coincidint amb el 17 de maig de 1991 l’Organització Mundial de la Salut aprovà treure de la llista de malalties mentals l’homosexualitat. Aquest fet suposà la declaració del 17 de maig com el Dia Internacional contra l’homofòbia, la transfòbia, la bisfòbia i la lesfòbia (LGTBIfòbia).

Al llarg d’aquests 28 anys, a l’Estat espanyol s’han produït importants avenços legislatius i socials cap a la igualtat i la normalització del col·lectius LGTBI. Malgrat aquests importants avenços, la LGTBIfòbia, en els seus diferents graus, és encara present al si de la nostra societat. Encara vivim en una societat basada en paràmetres binaris de gènere (masculí i femení) normatius i estereotipats que limiten la identitat de gènere.

Els darrers mesos, el sindicat ha manifestat que "podem observar com des de certs col·lectius i partits polítics de l’extrema dreta han fet del discurs de l’odi contra el col·lectiu LGTBI un dels seus eixos principals d’actuació.No hem d’oblidar que encara són molts els països a on els membres LGTBI són perseguits, discriminats, empresonats i, fins i tot, assassinats per la seva condició".

Davant aquestes situacions, i malgrat que la lluita contra la LGTBIfòbia ha de ser dia a dia, remarca que és necessari un Dia Internacional contra l’homofòbia, la transfòbia, la bisfòbia i la lesfòbia.