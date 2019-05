L'ANC de Sant Quirze del Vallès treballa per un govern municipal independentista

L’Assemblea Nacional Catalana de Sant Quirze del Vallès treballa perquè el pròxim govern municipal sigui independentista i compromès amb la República Catalana. Arreu del país l’ANC està fent el mateix.

Amb aquesta intenció va fer un document de compromís amb 5 punts perquè els signessin les candidatures independentistes i volíem presentar-lo en un debat per què els ciutadans en tinguessin tota la informació. En els últims anys havíem organitzat taules de partits el 2012, el 2015, i el 2017 i havíem propiciat un document a les municipals del 2015 que van signar CiU i Junts per Sant Quirze-ERC.

Finalment, a l’acte del 15 de maig, només la candidatura Junts per Sant Quirze-ERC ha signat el document de compromís. Felicitem aquest gest de transparència, d’assumir responsabilitats i de deixar clares les intencions a la ciutadania. Assumint compromisos públicament, la relació entre electors i representants és fa més transparent.

Malauradament, no vam aconseguir que la candidatura Junts per Catalunya-SQV assistís i firmés també el compromís. Potser no vam saber fer-ho prou bé. Així ho van exposar públicament.

De tota manera hi ha una ombra que voldríem dissipar. Pensen que el punt cinquè, que parla de no fer acords municipals amb les forces polítiques del 155, ha d’aclarir-se perquè els electors coneguin les intencions.

Consideren que la prioritat de tenir un govern municipal independentista ha de fer superar rivalitats i política de partits. A les europees l’ANC també va propugnar una llista independentista unitària.

Queda una setmana de campanya electoral. Emplacen que Junts per Catalunya-SQV no deixi portes obertes a acords municipals amb els partits del 155.