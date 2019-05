16-M

Els sindicats d'ensenyament abandonen la taula de negociacions amb el Govern i mantenen la convocatòria la vaga

Tots els sindicats de la Mesa Sectorial de personal docent no universitari s'han aixecat de la mesa que s’havia de celebrar avui al Departament d’Educació: "No acceptem els punts de l'ordre del dia (confecció de plantilles) a una setmana de la vaga".Per tant, els sindicats han fet una prèvia del punt de l'ordre del dia, abans que parlés el Departament, exigint la retirada d'aquest document i la inclusió de tots els càlculs amb un horari lectiu de 18 hores a SEC i 23 a PRI. Davant la negativa del Departament, el sindicats s'han aixecat i han marxat.

Els sindicats han fet tres constatacions:

1. No hem entrat a negociar i per tant no hem deixat exposar al Departament res sobre aquest punt ni del torn obert. A partir d’ara la negociació es reprendrà demà, 10 de maig, a les 10.30 hores, en la mediació del Departament de Treball entre el Departament i el Comitè de Vaga , que se celebrarà a la seu del Departament de Treball, al carrer Sepúlveda 148-150

2. Després de reunir-nos amb els grups parlamentaris, fins i tot amb els que donen suport al govern, va quedar clar que els diners hi són, i que hi ha mecanismes tècnico-jurícs per habilitar-los i fer possibles les nostres demandes.

3. De moment veiem que el govern diu una cosa de cara enfora, però fa la contrària en les negociacions amb un tancament absolut a unes propostes de mínims, de la part social, que són perfectament assumibles si hi ha voluntat política.